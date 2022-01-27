واحتاجت بارتي البالغة من العمر 25 عاماً إلى 62 دقيقة للتفوق على الأميركية المصنفة 51 عالمياً لتبلغ نهائي البطولة للمرة الأولى، حيث ستلاقي البولندية إيغا شفيونتيك التاسعة عالميًا أو الأميركية دانيال كولينز الثلاثين.

وباتت بارتي أول لاعبة أسترالية تبلغ نهائي هذه البطولة منذ وندي تورنبول عام 1980.

وقالت بارتي التي تحقق بداية موسم رائعة: "بصراحة، الأمر لا يصدّق. أقدّم أفضل مستوياتي هنا".

وأضافت الأسترالية: "كانت الكرة أبطأ اليوم، أثقل على المضرب. حاولت أن أجري وأتأقلم، وأنجز أكبر عدد من الكرات وأبقي مادي تحت الضغط على إرسالها، لأنها قادرة أن تقلب الطاولة عليك فجأة".

وعن منافستها كيز قالت: "من الرائع رؤيتها تعود الى المكان الذي تستحق. هي إنسانة رائعة".

وتقدم بارتي مستويات رائعة في ملبورن، فلم تخسر أي مجموعة وفقدت إرسالها مرة واحدة في ست مباريات.