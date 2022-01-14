وقال الوزير أليكس هوك في بيان بأنه اتخذ القرار "لأسباب تتعلق بالصحة والنظام" مشيرا إلى أن حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون "مصممة بقوة على حماية الحدود الأسترالية لا سيما في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19".

ويعني القرار منع دجوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا لمدة 3 سنوات إلا في ظروف استثنائية.

وكان دجوكوفيتش المصنف أول عالميا يمني النفس بإحرازه لقب بطولة أستراليا للمرة العاشرة في مسيرته والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام (21)، لكن مسعاه بات في خطر.

ووصل دجوكوفيتش في تاريخ الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص كونه أصيب بكوفيد-19 في 16 من الشهر الماضي لكن السلطات رفضت السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفاء اللاعب غير الملقح لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19 ليتم رفض تأشيرته وينقل إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

تقدّم النجم الصربي بطلب استئناف القرار ونجح في مسعاه بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري وبالفعل حصل ذلك وأجرى دجوكوفيتش تدريباته على الملعب الرئيسي للبطولة الأسترالية بشكل طبيعي في الأيام الأخيرة، لكن مشاركته كانت معلقة بانتظار قرار وزير الهجرة الذي تم اتخاذه اليوم.