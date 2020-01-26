التونسية أنس جابر تواصل تطويع التاريخ وتعبر إلى ربع النهائي

وتمكنت أنس جابر المصنفة (78 عالمياً) في الوقت الحالي من تخطي عقبة الصينية كيانغ وانغ بمجموعتين دون رد 7-6 (7-4) و6-1، إذ باتت أول عربية تبلغ ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

واحتاجت جابر لقرابة ساعة و17 دقيقة فقط لتقصي وانغ المصنفة (29) عالمياً.

وتابعت جابر بالتالي عروضها القوية في هذه البطولة بعد أن تغلبت على الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة أولى عالمياً سابقاً في آخر مباراة رسمية للأخيرة قبل اعتزالها في الدور السابق.

وضربت جابر (25 عاماً) موعداً مع الأميركية كينن التي تجاوزت الشابة كوكو غوف بمجموعتين لواحدة 6-7 (5-7) و6-3 و6-0.

وستكون المباراة ثأرية لجابر في مواجهة كينن بعد أن خسرت أمامها في دورة هوبارت الأسترالية العام الماضي وانسحبت أمامها في مايوركا الإسبانية.

وعلى الرغم من تخلفها 1-4 في المجموعة الأولى نجحت جابر في إدراك التعادل لتفرض جولة فاصلة حسمتها في صالحها علماً بأنّ اللاعبة الصينية حصلت على كرة الحسم في هذه المجموعة على إرسال جابر في الشوط التاسع لكن الأخيرة نجحت في إنقاذ الموقف.



وتعادلت الأرقام في الجولة الفاصلة 4-4 قبل أن تفوز جابر بالنقاط الثلاث التالية وتحمسها في صالحها.

ودانت السيطرة لجابر في المجموعة الثانية حيث تقدمت 5-صفر قبل أن تحسم المباراة 6-1 على حساب الصينية المصنفة أولى في بلادها.

كفيتوفا تعبر بصعوبة:

واحتاجت التشيكية كفيتوفا إلى إصلاح الأخطاء التي وقعت بها في المجموعة الأولى أمام اليونانية ساكاري حتى تنتصر وتكسب المجموعتين الثانية والثالثة.

وفازت كفيتوفا المصنفة الثامنة حالياً على ساكاري 6-7 (4-7) و6-3 و6-2 لتواصل حلمها في الفوز باللقب لأول مرة في مسيرتها بعدما وصلت إلى نهائي 2019.