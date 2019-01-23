واضاعت سيرينا أربعة فرص لحسم المباراة التي جمعتها مع المصنفة أولى عالمياً سابقاً التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة سابعة حالياً لاسيما بينما كانت نتيجة المجموعة الحاسمة تشير إلى تقدم سيرينا 5-1 بالأشواط و 40-15 في الشوط الحاسم، لكنها اضاعتها كلها لتخسر المباراة التي طالت لساعتين و10 دقائق بنتيجة 6-4 و4-6 و7-5.

في المجموعة الأولى تقدمت بليسكوفا بداية 3-1 بعد كسرها لإرسال ويليامس في الشوط الثاني ما منحها الأفضلية في نهاية المجموعة التي حسمتها في صالحها 6-4.

وفي المجموعة الثانية خسرت ويليامس الشوط الثالث وكذلك فعلت بليسكوفا لتتعادل اللاعبتين 3-3، ثم 4-4 لتعود سيرينا وتفوز بشوطها وتكسر شوط ارسال منافستها لتصبح النتيجة 6-4 وتتعادل النتيجة.

وفي المجموعة الحاسمة، نجحت سيرينا بكسر ارسال بليسكوفا بعدما كانت متقدمة 2-1 لتصبح النتيجة 3-1، ومن ثم 4-1 بعدما كسبت كل أشواط ارسالها، وهبط مستوى بليسكوفا بعد ذلك وخسرت شوطا ثانياً.

وكادت سيرينا أن تفوز بالمباراة لكنها تعرضت لإصابة في الكاحل خلال لعبها لنقطة المباراة فتراجع اداؤها وبدأت تخسر الأشواط بشكل دراماتيكي واحد تلو الاخر فتعادلت اللاعبتان 5-5 ثم تقدمت التشيكية 6-5، وتنهي بعدها المجموعة والمباراة 7-5.

وكانت اللاعبتان قد تقابلتا في ثلاث مرات سابقة، نجحت الأميركية بالفوز مرتين وخسرت مرة واحدة، ما منح التشيكية التعادل بعدد المواجهات.

وستلعب بليسكوفا في مباراة نصف النهائي مع اليابانية ناومي أوساكا التي فازت بدورها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة سادسة 6-4 و6-1.