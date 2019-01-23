وعادلت اليابانية (21 عاماً) منافستها بعدد الانتصار إذ سبق للاعبتين ان التقيتا في خمس مناسبات سابقة كانت فيها الغلبة للأوكرانية التي فازت في 3 مباريات وخسرت في اثنتين، علماً أن أوساكا كانت قد تفوقت في المباراة التي جمعت بينهما في نفس البطولة خلال نسخة العام 2016 بنتيجة 6-4 و6-4 في الدور الثاني.

وامتدت المباراة على مدى ساعة و12 دقيقة.

تفوقت اليابانية في المجموعة الأولى بعد أن كسرت ارسال منافساتها ثلاث مرات مقابل كسرين لسفيتولينا لتتقدم 6-4. وفي المجموعة الثانية عانت الأخيرة من أوجاع في رقبتها وكتفها ما استدعى لتدخل المعالجة الفيزيائية لتخفيف أوجاعها، لكن ذلك لم يمنع من تراجع مستواها وهو ما استفادت منه اوساكا بكسر الارسال مرتين لتتقدم 5-0 ثم تفوز 6-1 منهية بذلك المباراة.

وهي المرة الثانية التي تلعب فيها أوساكا في نصف نهائي إحدى بطولات الغران سلام، بعدما كانت قد فازت في العام الماضي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة على حساب الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامس (37 عاماً) في المباراة النهائي 6-2 و6-4.

وتلعب أوساكا في المباراة المقبلة مع المصنفة أولى عالمياً سابقاً التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة سابعة حالياً التي هزمت ويليامس نفسها المصنفة 16 بنتيجة 6-4 و4-6 و7-5.