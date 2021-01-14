اختتام منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا في قطر من قبل beIN SPORTS January 14, 2021 13:27 2:02 دقيقة اختُتمت منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام بتأهل 16 لاعباً من أصل 128 لاعباً شاركوا في التصفيات التي تقام لأول مرة في قطر بطلبٍ من أستراليا. تقارير إخبارية غراند سلام بطولة استراليا المفتوحة -آخر الفيديوهات 2:02 دقيقة اختتام منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا 2:29 دقيقة فرنسا تسيطر على بطولة الماسترز للجودو في الدوحة 1:55 دقيقة سانتوس يتخطّى عقبة بوكا ويبلغ النهائي باقتدار 1:55 دقيقة سانتوس "يقتل" أحلام بوكا جونيورز 1:57 دقيقة إيكاردي: "المهم هو الفوز باللقب" 1:03 دقيقة سانتوس يُشعل القمّة أمام بوكا بهدف من أقدام بيتوكا 1:39 دقيقة ماركينيوس: "قدمت لباريس من أجل التتويج بالألقاب" 3:15 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بكأس السوبر 1:17 دقيقة لقطة طريفة تسبق مواجهة سانتوس وبوكا جونيورز 3:44 دقيقة باريس سان جيرمان يتوّج بكأس السوبر أمام مرسيليا