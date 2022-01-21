وحسمت صاحبة الـ20 عاماً مباراتها مع أوساكا بصعوبة بالغة وبمجموعتين لواحدة 4-6 و6-3 و7-6 (10-5).

وتنازلت أوساكا عن لقب بطولة أستراليا أولى البطولات الأربع الكبرى، كما بددت الآمال بمواجهة البطلة المحلية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً والفائزة الجمعة على الإيطالية كاميلا جورجي 6-2 و6-3.

وبعد موسم مضطرب في 2021 واعتكافها لفترة بسبب وضعها الذهني ما أدى إلى تراجعها في تصنيف المحترفات إلى المركز الثالث عشر، كانت أوساكا (24 عاماً) تُمني النفس بالذهاب في ملبورن حتى النهاية وإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثالثة في مسيرتها لكن الحلم انتهى الجمعة على يد أنيسميوفا التي تبلغ الدور الرابع للمرة الثانية في ثالث مشاركة لها في أستراليا بعد عام 2019.



وحسمت الأميركية اللقاء في ساعتين و15 دقيقة، لتضرب موعداً في الدور المقبل مع بارتي التي واصلت حلمها بأن تصبح أوّل أسترالية تحرز اللقب منذ كريس أونيل عام 1978 وذلك بفوز سهل على جورجي في لقاء استغرق ساعة ودقيقة فقط.



وعلقت أنيسيموفا على انجازها الجمعة بالقول: "كنت أدرك بأنه عليّ التحلي بالقوة لكي أحظى بفرصة (الفوز)، الارتقاء بمستواي وأن أكون عدائية، أنا سعيدة تماماً لتمكني من فعل ذلك!".

نادال يواصل التألق





وواصل نادال مشواره في البطولة بتأهله إلى الدور الرابع على حساب الروسي كارين خاتشانوف الثامن والعشرين بنتيجة 6-3 و6-2 و3-6 و6-1.



واحتاج ابن الـ35 عاماً إلى ساعتين و50 دقيقة لتحقيق فوزه التاسع من أصل تسع مواجهات جمعته بالروسي البالغ 25 عاماً، مواصلاً بذلك مسعاه للفوز بلقب أستراليا للمرة الثانية.



ويأمل نادال الاستفادة على أكمل وجه من غياب الصربي نوفاك دجوكوفيتش عن البطولة على خلفية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسلوكه الخاطئ في عملية دخوله إلى أستراليا، من أجل الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه مع الصربي وغريمه السويسري الغائب عن البطولة روجيه فيدرر (20 لقباً).



ويلتقي ابن مايوركا في الدور المقبل الروسي الآخر أصلان كاراتسيف الثامن عشر أو الفرنسي أدريان مانارينو.



وواصل الألماني زفيريف المصنف ثالثاً مسعاه نحو لقبه الكبير الأول، بتأهله السهل إلى الدور الرابع بتغلبه على المولدافي الصاعد من التصفيات رادو ألبوت 6-3 و6-4 و6-4.



وحقق بطل أولمبياد طوكيو الذي تبقى أفضل نتيجة له في أستراليا وصوله إلى نصف نهائي عام 2020، 16 إرسالاً ساحقاً وفاز بـ83 بالمئة من إرسالاته الأولى، في طريقه لحسم اللقاء أمام المصنف 124 عالمياً في ساعة و57 دقيقة.



وقدم زفيريف أداءً ملفتاً في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، ويبدو أنه يسير بثبات لمواجهة محتملة في ربع النهائي مع الإسباني رافايل نادال.



وعلّق ابن الـ24 عاماً على أدائه ضد ألبوت، قائلاً: "أنا سعيد للفوز بثلاث مجموعات، عانيت بعض الشيء في الملعب اليوم، لم أشعر أني في وضع مثالي، لكن من منا مثالي؟ في نهاية اليوم أنا فزت وسعيد بذلك".



ويلتقي زفيريف في اختباره المقبل الكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر الذي تأهل بفوزه على الأميركي رايل أوبيلكا الثالث والعشرين 7-6 (7-4) و4-6 و6-3 و6-4.



وفي أبرز النتائج، فاز الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس الحادي والثلاثين بصعوبة بالغة 6-2 و7-6 (7-3) و4-6 و2-6 و7-6 (10-5) في غضون 4 ساعات و10 دقائق، ليواجه الإسباني الآخر بابلو كارينيو بوستا التاسع عشر والفائز على الأميركي سيباستيان كوردا 6-4 و7-5 و6-7 (6-8) و6-3.