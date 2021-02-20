أوساكا تُشيد بتطوّر مستوى برايدي من قبل beIN SPORTS February 20, 2021 15:09 0:49 دقيقة بعد التتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس هنأت البطلة ناومي أوساكا منافستها جينيفر برايدي على تطورها في الفترة الماضية كما أثنت على الطاقة الإيجابية، للجماهير التي تواجدت لحضور المباراة النهائية. مقابلات بطولة أستراليا المفتوحة ناومي أوساكا بطولة استراليا المفتوحة جينيفر برايدي -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة ساوثهامبتون يُجبر تشيلسي على التعادل 0:49 دقيقة أوساكا تُشيد بتطوّر مستوى برايدي 1:12 دقيقة بورنموث يسعى للتعاقد مع المدرب تييري هنري 1:45 دقيقة دجوكوفيتش من أجل لقب تاسع ومدفيديف لتتويج أول 0:38 دقيقة اعتزال دان كارتر أسطورة منتخب نيوزيلندا للرغبي 2:51 دقيقة ريال مدريد في "بروفة" أخيرة قبل لقاء أتالانتا 2:57 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل مواصلة السير بثبات نحو اللقب 3:36 دقيقة قمّة "ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون 3:06 دقيقة تشيلسي ينزل ضيفاً على ساوثهامبتون 0:43 دقيقة كونميبول: التصفيات المؤهلة للمونديال في موعدها