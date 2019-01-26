وفازت اللاعبة اليابانية في المباراة بواقع 7-6 (7-2) و 5-7 و6-2 في زمن ساعتين ونصف الساعة.

وبهذا الفوز سترتقي أوساكا إلى المركز الأول في تصنيف اللاعبات المحترفات الذي سيصدر الاثنين على حساب الرومانية سيمونا هاليب.

وباتت أوساكا أول لاعبة يابانية وآسيوية في التاريخ تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي والأصغر سنا (21 عاما) تحقق هذا الانجاز منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي عام 2010.

وكانت اوساكا في طريقها الى تحقيق الفوز بمجموعتين عندما حسمت الأولى بعد جولة فاصلة ثم تقدمت في الثانية 5-3 و40-صفر على ارسال كفيتوفا في الشوط التاسع، لكن الاخيرة نجحت في قلب الأمور في صالحها وفازت بالمجموعة الثانية 7-5 معادلة الارقام.

وقالت أوساكا عن هذا الامر "بالطبع شعرت بالخيبة والحزن عندما اهدرت ثلاث فرص لحسم النتيجة مبكرا".

واضافت "حول القول في قرارة نفسي بأنني لم أكن قادرة على اي شيء تجاه هذا الامر. قلت في نفسي بأنني أخوض المباراة النهتئية ويتعين علي أن أواصل الكفاح وعدم التصرف بطريقة غير ناضجة".

وكانت المجموعة الاولى متكافئة وظل التعادل سيد الموقف حتى خاضت اللاعبتان جولة فاصلة انهتها اليابانية في صالحها بسهولة 7-2.

وردت كفيتوفا التحية في مطلع الشوط الثاني عندما تقدمت على أوساكا 2-صفر، لكن الاخيرة استجمعت قواها وتقدمت على منافستها 5-3 ثم حصلت على ثلاث كرات لحسم المباراة في صالحها والارسال في حوزة كفيتوفا، لكن الاخيرة، التي انقذت اربع كرات حاسمة في مباراتها ضد سيرينا وليامس قبل ان تفوز عليها في البطولة الحالية، نجحت مرة جديدة في ذلك ثم فازت بالأشواط الثلاثة التالية لتعادل النتيجة.

وتمكنت اليابانية من كسر ارسال التشيكية في الشوط الثالث من المجموعة الحاسمة وحافظت على تقدمها حتى نهاية المباراة لتخرج فائزة.

وأضافت لدى تتويجها باللقب "لا زلت تحت وقع الصدمة. لا أصدق ما يحصل لي".

وأشادت كفيتوفا بمنافستها بقوله "انها (أوساكا) تضغط كثيرا وتلعب بالقرب من الخطوط وهي تجيد ذلك".

يذكر أن المباراة كانت المواجهة الأولى على الاطلاق بين اللاعبتين.

لقب ثانٍ كبير

واللقب هو الثاني تواليا لأوساكا بعد ان توجت ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في سبتمبر الماضي على حساب الاميركية سيرينا وليامس في نهائي مشهود. وباتت أوساكا أصغر لاعبة تحرز لقبين كبيرين تواليا منذ السويسرية مارتينا هينغيس عام 1998.

في المقابل، فشلت كفيتوفا في اضافة لقب كبير ثالث بعد تتويجها في ويمبلدون مرتين عامي 2011 و2014. كما انها منيت بأول خسارة لها بعد ان حققت 11 انتصارا متتاليا منذ مطلع العام الحالي.

وكانت التشيكية البالغة 28 عاما تخوض أول نهائي لها في بطولة كبرى بعد إصابتها عام 2016 بقطوع بالغة في أصابع اليد اليسرى التي تلعب بها، إثر اعتداء بسكين لص حاول سرقة منزلها.

وتطرقت الى الحادثة التي تعرضت لها متوجهة بالشكر الى فريق عملها بالقول "اشكركم لأنكم استمريتم في دعمكم لي حتى قبل معرفة ما اذا كنت قادرة على مسك المضرب مجددا. انه أمر جنوني. أكاد لا أصدق بأني خضت للتو نهائي في الغراند سلام".

إشادة بالبطلة الجديدة

وحظيت أوساكا بإشادة نجمات سابقات أبرزهن الأميركية كريس ايفرت التي كانت أول لاعبة تحتل المركز الاول في التصنيف وقالت "الفوز ببطولتين كبيرتين على التوالي انجاز نادر ومميز، وانا سعيدة لأن هذه النتائج ساهمت في اعتلاء ناومي المركز الاول عالميا".

وأضافت "لا زالت صغيرة السن لكنها تملك امكانيات هائلة وانا اتطلع لما يخبأه المستقبل لها".

أما النجمة الأميركية الاخرى بيلي جين كينغ فقالت "مستقبلك رائع ولا شك بان موهبتك وتصميمك سيأخذانك بعيدا في المستقبل".

وختمت الأسطورة الاميركية التشيكية الأصل مارتينا نافراتيلوفا بالقول "بعد فوزها ببطولة الولايات المتحدة الأميركية باتت أوساكا نجمة، اما بعد الفوز في بطولة أستراليا المفتوحة وتصدرها التصنيف العالمي فقد اصبحت سوبر نجمة!".