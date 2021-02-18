وهذا هو النهائي الرابع لأوساكا في البطولات الأربع الكبرى علماً أنها فازت بالثلاثة نهائيات السابقة في بطولة أستراليا المفتوحة تحديداً عام 2019 وبطولة أميركا المفتوحة عامي 2018 و2020.

وبدأت سيرينا وليامس المباراة بشكل جيد وتمكنت من كسر إرسال ناومي أوساكا في أول أشواط المجموعة الأولى، قبل أن تسيطر اللاعبة اليابانية تماماً وتضرب بقوة لتفوز بخمسة أشواط متتالية لتصبح النتيجة (5-2).

ورغم محاولات سيرينا الاستفاقة وعدم التفريط بسهولة في أول مجموعات المواجهة إلا أن اليابانية الشابة فرضت قوتها وبسطت سيطرتها تماماً لتتمكن من حسم المجموعة الأولى لصالحها (6-3).

وبدأت أوساكا المجموعة الثانية متفوقة أيضاً وتمكنت من كسر إرسال سيرينا وهو ما منحها انطلاقة قوية (2-0) ثم التقدم بثلاثة أشواط لشوط، ثم (4-2) وعقب ذلك تحسن أداء سيرينا في أشواط إرسالها ثم تمكنت من كسر ارسال ناومي للمرة الأولى في المجموعة الثانية لتتعادل (4-4) إلا أنها عادت وانهارت مجدداً فخسرت شوطين متتاليين وبالتالي المجموعة الثانية (6-4) لتستطيع أوساكا المضي قدماً والتواجد في نهائي البطولة.

وكانت هذه هي المواجهة الرابعة بين اللاعبين حيث تغلبت سيرينا في مباراة واحدة فقط سابقاً على أوساكا وكانت في ربع نهائي بطولة تورونتو عام 2019 بمجموعتين دون رد مقابل فوزين لأوساكا أولهما كان في بطولة ميامي عام 2018 بمجموعتين دون رد والثاني والأهم كان في نهائي بطولة أميركا المفتوحة عام 2018 بمجموعتين دون رد أيضاً.

وبخروجها من منافسات ملبورن، تجمّد رصيد وليامس (39 عاماً) عند 23 لقباً كبيراً، بفارق لقب عن الرقم القياسي المطلق بحوزة الأسترالية مارغاريت كورت المتوجة 24 مرة.

وتوقف عدّاد سيرينا في البطولات الكبرى منذ لقبها في ملبورن عام 2017 عندما كانت حاملاً بطفلتها أولمبيا.

منذ ذلك الوقت، خسرت سيرينا في أربع مباريات نهائية، بينها مباراة صاخبة ضد أوساكا بالذات في الولايات المتحدة عام 2018، انتهت بدموع غزيرة من اللاعبتين.

قالت سيرينا التي أهدرت تقدمها 2-صفر في المجموعة الأولى قبل أن تخسر خمسة أشواط متتالية "الفارق اليوم كان الأخطاء. ارتكبت أخطاء كثيرة".

تابعت الأميركية: "بصراحة، حصلت على فرص كانت ستمنحني الفوز. كنت قادرة على التقدم 5-صفر. كان يوماً مليئاً بالأخطاء بالنسبة الي".

ورداً على أسباب ارتكابها هذا الكم من الأخطاء، انهمرت الدموع من عيني النجمة الخارقة قائلة "لا أعرف. لقد انتهيت" قبل أن تغادر قاعة المؤتمرات الصحافية.

وتلاقي أوساكا في نهائي السبت الأميركية الأخرى جنيفر برايدي المتأهلة للمرة الأولى إلى نهائي احدى البطولات الكبرى على حساب التشيكية كارولينا موتشوفا 6-4 و3-6 و6-4، أمام ألوف الجماهير التي سمح لها بالعودة بعد تخفيف اجراءات الاغلاق بسبب فيروس كورونا.

على ملعب رود ليفر أرينا المنتعش بعد فترة اغلاق محكمة دامت خمسة أيام لاحتواء الفيروس، حسمت ناومي مواجهتها مع سيرينا، لتصبح على بعد خطوة واحدة من احراز لقبها الثاني في ملبورن بعد 2019 والرابع في البطولات الكبرى بعد تتويجها في فلاشينغ ميدوز 2018 و2020.



"مواجهتها تشرفني"

قالت أوساكا (23 عاماً) "ضربت كرات طائشة عديدة في الأشواط الأولى. كنت عصبية وخائفة".

تابعت اليابانية "بعد ذلك تحسنت الأمور والأهم من كل ذلك أني كنت مستمتعة".

أضافت "بالنسبة لي، يشرفني دوماً أن أواجهها، ولم أكن أرغب بتوديع البطولة بشكل سيء، حاولت تقديم كل ما في وسعي".

في المقابل، ردّت سيرينا على حركة قامت بها بوضع يدها على قلبها إثر التشجيع الكبير من الجماهير بعد انتهاء المباراة، في مشهد اعتبره البعض وداعياً للبطولة "لا أعرف. إذا كنت سأودع، لن أقوم بإبلاغ أي شخص"، معتبرة أنها كانت تحية للجماهير العائدة إلى الملاعب بعد فترة الاغلاق، ألحقتها برسالة عاطفية للجماهير الأسترالية في حسابها على انستاغرام.





