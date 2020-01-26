وتمكنت أنس جابر من تخطي عقبة الصينية كيانغ وانغ بمجموعتين دون رد 7-6 (7-4) و6-1، ووصلت إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وباتت أول عربية تبلغ ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وعلى الرغم من تخلفها 1-4 في المجموعة الأولى نجحت جابر في إدراك التعادل لتفرض جولة فاصلة حسمتها في صالحها علماً بأنّ اللاعبة الصينية حصلت على كرة الحسم في هذه المجموعة على إرسال جابر في الشوط التاسع لكن الأخيرة نجحت في إنقاذ الموقف.

واعتبرت جابر بأن حسمها هذه المجموعة كان مفتاح فوزها في المباراة: "لم استسلم في المجموعة الأولى وكنت أدرك بأنّ الجولة الفاصلة ستكون في غاية الأهمية بالنسبة إلي، أنا سعيدة جداً للطريقة التي لعبت فيها اليوم لا سيما في المجموعة الثانية".

وتعادلت الأرقام في الجولة الفاصلة 4-4 قبل أن تفوز جابر بالنقاط الثلاث التالية وتحمسها في صالحها.



وقالت جابر "أنا أرتجف، الأمر لا يصدق، لا أستطيع وصف المشاعر التي تختلجني".

وستلعب جابر مع الأميركية كينن التي تجاوزت الشابة كوكو غوف بمجموعتين لواحدة.

وقالت جابر المصنفة 78 عالمياً حالياً: "أحاول إلهام العديد من الأجيال الشابة في تونس أو العالم العربي لا سيما في إفريقيا وهذا أمر مدهش".



وأضافت عن إنجازها "الأمر ليس مستحيلاً والحقيقة بأنني حققته، لقد تدربت في تونس من عمر الثالثة وحتى الـ16 أو الـ17 عاما وبالتالي أنا منتج تونسي بحت".



وقبل جابر المصنفة أولى على الصعيد الإفريقي حالياً، كانت أفضل نتيجة للاعبة عربية مسجلة باسم مواطنتها سليمة صفار التي بلغت الدور الثاني في بطولات ويمبلدون ورولان غاروس والولايات المتحدة في مطلع الألفية الثانية.



وعن مدى تفاعل مواطنيها في الديار مع هذا الإنجاز قالت جابر: "أتلقى العديد من الرسائل لا سيما من أشخاص يستيقظون في ساعات الفجر الأولى لمتابع مبارياتي. أنا فخورة جداً، آمل أن يستمروا في مشاهدتي ليس فقط في البطولات الكبرى بل في الدورات الأخرى. سيكون الأمر مدهشاً حقاً، أتمنى أن أكون مثالاً يحتذى به".



وتحدثت عن كرة المضرب في بلادها بقولها: "ثمة العديد من الأندية والعديد من الملاعب. على العموم نفضل اللعب على الملاعب الترابية في تونس. لقد تغيرت أمور كثيرة منذ أن توجت بلقب فئة الشابات عام 2011 (رولان غاروس)".



وأضافت: "لم يكن الأمر سهلاً بعد الثورة لأن الأماكن لم تكن آمنة، أما الآن فعادت الأمور إلى طبيعتها، لا نملك العديد من الخبرة، كان لدينا اللاعبة سليمة صفار التي دخلت ضمن نادي المئة الأوليات في تصنيف اللاعبات. هناك أيضاً مالك الجزيري حالياً في صفوف الرجال الذي يمكن ان يشاطر تجربته مع الاجيال الصاعدة أيضاً".