ونجح "نولي" بتخطي المصنف الـ32 على البطولة، بواقع ثلاث مجموعات للاشيء 6-4، 6-3، و7-6 (7-1) في ساعتين و49 دقيقة.

وأصبح دجوكوفيتش على بعد مباراتين من الاحتفاظ بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، وتعزيز رقمه القياسي بتتويج ثامن في ملبورن.

وأكد الصربي الفذ تفوقه التام على راونيتش من خلال تحقيق فوزه العاشر على الكندي من أصل 10 مواجهات، بينها اثنتان سابقاً في الغراند سلام عام 2015 في ربع نهائي أستراليا وعام 2014 في الدور ذاته لرولان غاروس.

وستكون مواجهة دور الأربعة الخمسين بين دجوكوفيتش وفيدرر منذ لقائهما الأول عام 2006 في دورة مونتي كارلو للماسترز، والسابعة عشرة في الغراند سلام.

وجاءت المجموعة الأولى من مباراة دجوكوفيتش وراونيتش، وصيف ويمبلدون لعام 2016، متقاربة وعجز أي من اللاعبين على انتزاع شوط على إرسال منافسه على الرغم من الفرص الثماني التي حصل عليها الصربي، مقابل فرصة وحيدة لمنافسه، وذلك حتى الشوط العاشر الماراتوني الذي حسمه دجوكوفيتش بفرصته العاشرة لكسر إرسال منافسه، منهيا المجموعة 6-4 في 54 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، حقق دجوكوفيتش الفارق منذ الشوط الرابع بحسمه الفرصة الرابعة التي حصل عليها لكسر إرسال راونيتش، وتقدم 3-1 ثم 4-1 و5-2 و6-3 بعد 45 دقيقة.

وكانت المجموعة الثالثة مشابهة إلى حد كبير للأولى، حيث استعاد راونيتش عناده ونجح في مقارعة منافسه الصربي الذي عانى من مشكلة في عدساته اللاصقة حتى بعد طلبه وقتاً مستقطعاً لاستبدالها، ليكون التعادل سيد الموقف حتى الشوط الحادي عاشر الذي كان ماراتونيا وحصل فيه دجوكوفيتش على أربع فرص لانتزاعه على إرسال الكندي، لكن الأخير أنقذ الموقف، ثم احتكم اللاعبان إلى شوط فاصل تسيده "نولي" وحسمه 7-1، منهياً المواجهة.

