تأهلت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة ثامنة، إلى الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بفوزها السهل على الأميركية الشابة أماندا أنيسيموفا.

ولزم 59 دقيقة فقط للتشيكية لإنهاء حلم منافستها بواقع مجموعتين نظيفتين 6-2 و6-1.

وأضحت كفيتوفا أولى المتأهلات إلى ربع النهائي بفوزها على ابنة السبعة عشر عاماً، علماً أن أفضل نتيجة لها في البطولة كان خروجها من الدور نصف النهائي لنسخة العام 2012، أمام الروسية ماريا شارابوفا بنتيجة 6-3 و6-0، وكان من الممكن للاعبتين أن يلتقيا مرة أخرى في المباراة القادمة، لكن الروسية فشلت بتخطي صاحبة الأرض الأسترالية أشلي بارتي في الدور الرابع بعد خسارتها أمامها 6-4 و1-6 و4-6، ليتكرر نهائي دورة سيدني التي فازت فيها التشيكية على بارتي المصنفة 15 وابنة الـ 22 عاماً، بصعوبة بالغة 1-6 و7-5 و7-6 (7-3).

وعانت الروسية من إصابة في كتفها الأيمن وهي خرجت من الملعب بعد انتهاء المجموعة الثانية لتلقي العلاج وغابت ما يزيد عن 7 دقائق، لكنها عادت وأكملت المباراة وخسرتها.

واقترفت ماريا في المباراة التي امتدت لنحو ساعتين و20 دقيقة، عشرة أخطاء مزدوجة كانت السبب الرئيسي في توديعها للبطولة الكبرى.

وبارتي هي الأسترالية الأولى التي تصل إلى الدور ربع النهائي للبطولة منذ تأهل مواطنتها يلينا دوكيتش التي خسرتها وقتها أمام الروسية دينارا سافينا 4-6 و6-4 و4-6.

