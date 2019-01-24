وحرمت أوساكا منافساتها من صناعة التاريخ بأن يكون النهائي تشيكي خالص بعدما كانت مواطنتها بترا كفيتوفا قد تأهلت اليه بالفوز على الأميركية دانيال روز كولينز 7-6 (2-7) و6-0.

تفوق أوساكا كان ظاهراً في المجموعة الأولى بعدما نجحت بكسر شوطي ارسال لبليسكوفا، التي لم تجد ما تفعله حيال ذلك.

وتبادلت اللاعبتان كسر شوط ارسال في المجموعة الثانية والفوز بالأشواط الشخصية ليبقى التعادل صامداً 2-2 ثم 3-3 و4-4 ومن بعدها تقدمت بليسكوفا 5-4 ونجحت بأن تكسر شوط ارسال منافستها اليابانية وتخطف المجموعة لصالحها وتفرض مجموعة حاسمة.

وفي المجموعة الثالثة استعادت اوساكا الأفضلية وكسرت شوط ارسال بليسكوفا لتتقدم عليها 3-1، وحافظت على الفارق لتنهيها 6-4، رابحة بذلك بطاقة التأهل للمباراة الختامية.

استمرت المباراة على مدى ساعة و53 دقيقة.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها أوساكا (21 عاما) نهائي ملبورن شأنها في ذلك شأن كفيتوفا، علما بأن اليابانية توجت بأول لقب كبير لها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي على حساب الاميركية سيرينا وليامس في نهائي مشهود.

وتسعى أوساكا الى أن تصبح أول لاعبة تحرز فلاشينغ ميدوز وأستراليا المفتوحة تواليا منذ ان حققت سيرينا وليامس هذا الانجاز عام 2015. كما باتت أول لاعبة يابانية تبلغ نهائي البطولة الاسترالية ورفعت رصيدها الى 13 فوزا متتاليا في البطولات الكبرى.