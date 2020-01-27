هاليب تعبر بيسر وموغورتسا تستعيد جزءاً من مستواها

وفازت هاليب في الدور الرابع على البلجيكية إيليز مرتنز السادسة عشرة بسهولة نسبية 6-4 و6-4.

وتبحث الرومانية عن الفوز بلقبها الكبير الثالث، بعد بطولتي رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019، ومحاولة تعويض خسارتها نهائي أستراليا عام 2018 على يد الدنماركية كارولاين فوزنياكي، وهي تلتقي في اختبارها المقبل الإستونية أنيت كونتافيت التي أصبحت أول لاعبة من بلادها تصل إلى ربع نهائي البطولة الأسترالية، بفوزها على ابنة الـ18 ربيعاً البولندية إيغا سوياتيك 6-7 (4 - 7) و7-5 و7-5 في ساعتين و42 دقيقة.

وبعد بداية موسم وصفتها بـ"العصيبة"، وصلت هاليب إلى ربع النهائي من دون أن تخسر أيّ مجموعة حتى الآن، وتجنبت المفاجآت التي وقعت بها التشيكية كارولينا بليشكوفا التي ودعت البطولة على غرار حاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا والأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

وبدأت ابنة 28 عاماً الموسم الجديد بالخروج من ربع نهائي دورة اديلاييد في الأسبوع الذي سبق انطلاق بطولة أستراليا، على يد البيلاروسية آرينا سابالينكا.

وكشفت هاليب أنّها شعرت بالإحباط بعد تلك الهزيمة، مضيفة: "كنت مرهقة حين جئت إلى هنا، لا أعلم السبب، ربما لأني أضع نفسي تحت ضغط كبير، وفقدت طاقتي بكل بساطة، لكن بعد المباراة الأولى (في ملبورن)، استعدت طاقتي وشعرت بأني أتجه صعوداً بطريقة لعبي".

وحققت هاليب فوزها الثاني من أصل ثلاث مواجهات جمعتها بمرتنز، بينها في الدور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس عام 2018 حين واصلت طريقها حتى الفوز باللقب، في حين خرجت البلجيكية فائزة من المواجهة الأخيرة بينهما العام الماضي في نهائي دورة الدوحة.

واستعادت الإسبانية غاربيني موغورتسا شيئاً من المستوى الذي خولها الفوز بلقبي رولان غاروس عام 2016 وويمبلدون عام 2017، وذلك ببلوغها ربع النهائي للمرة الأولى في ملبورن منذ 2017 بتغلبها على الهولندية كيكي برتنز العاشرة 6-3 و6-3.

وتلتقي الإسبانية البالغة من العمر 26 عاماً في مواجهتها المقبلة الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا الثلاثين التي أقصت الألمانية أنجيليك كيربر السابعة عشرة بالفوز عليها 6-7 (5-7) و7-6 (7-4) و6-2 في ساعتين و37 دقيقة.

