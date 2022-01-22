هاليب تبلغ الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة



قالت هاليب التي احتاجت إلى ساعة و4 دقائق للتغلب على منافستها المصنفة 98 "أشعر أني بحالة جيدة جداً، حتى لو أنّ الحرارة مرتفعة جداً".

وتابعت الرومانية "لعبت بشكل جيد جداً، ولكنها (كوفينيتش) كانت متعبة قليلاً".

ومن دون أن تحدث ضجة كبيرة، تقدمت هاليب (30 عاماً) في ملبورن وضربت موعداً مع الفرنسية أليزيه كورنيه (61) من أجل حجز بطاقة للدور ربع النهائي.

وأردفت هاليب التي خرجت من الدور ربع النهائي العام الماضي في أستراليا بعدما كانت وصلت إلى المباراة النهائية في عام 2018 "بدأت اكتسب الثقة تدريجياً بعد عام صعب".

وبعد عام عانت خلاله من الإصابات المتكررة، بدأت المتوجة ببطولتي رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019 العام الجديد بطريقة مثالية، عقب فوزها بدورة "دبليو تي ايه" ملبورن الاستعدادية للبطولة المفتوحة.

وكانت هاليب أزاحت في من طريقها في الدورين الأوليين البولندية ماغدلينا فريش 6-4 و6-3 في ساعة و29 دقيقة والبرازيلية بياتريز حداد مايا 6-2 و6-صفر في ساعة و6 دقائق.