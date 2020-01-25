نادال يقدم أفضل مبارياته ويبلغ الدور الرابع

واصل وصيف البطل مشواره نحو معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (20) والمسجل باسم غريمه السويسري روجيه فيدرر، بتقديمه مستوى رائعاً تحت الشمس الساطعة لملعب "رود ليفر أرينا"، ليبلغ الدور الرابع في ملبورن للمرة الثالثة عشرة.

قال نادال، الساعي لاحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط (بعد 2009): "هذه أفضل مباراة لي في الدورة حتى الآن، دون أيّ شك، أنا أتحسن في كلّ يوم، لذا أنا سعيد جداً".

تابع ابن الثالثة والثلاثين عاماً الذي خسر في نهائي البطولة الأسترالية أربع مرات : "قمت بعمل جيد على إرسالي وضربت الكرات الأمامية على مقربة من الخط، وهذا كان المفتاح بالنسبة لي".

وانضم نادال إلى دجوكوفيتش وفيدرر في الدور الرابع، وسيلتقي الفائز بين الأسترالي المشاغب نيك كيريوس والروسي كارن خاتشانوف.

وفي مواجهته السبت مع زميله في منتخب كأس ديفيس المصنف 27 عالمياً، نجح نادال بترجمة 5 فرص من أصل 10 لكسر إرسال خصمه، أولها في الشوط الأول من المباراة.

فرض نادال إيقاع المباراة وكان بوستا بمثابة المتفرج على المجريات، فأنهى الماتادور المجموعة الأولى في 29 دقيقة، ثم كسر إرسال بوستا مطلع الثانية ليتكرر السيناريو.

ولم ينجح ابن الثامنة والعشرين بالرد على ضربات نادال الذي حلق في النتيجة وحجز مقعد التأهل.