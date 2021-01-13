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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

نادال يخوض بطولة أستراليا المفتوحة في غياب مدربه مويا

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يخوض الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً عالمياً بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، حيث يسعى إلى تحطيم الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام، في غياب مدربه مواطنه كارلوس مويا بعدما أعلن الأخير أنه لن يحضر المنافسات بسبب قيود السفر المفروضة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

AFP

ويمني نادال النفس باستغلال غياب شريكه في الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام السويسري روجيه فيدرر بسبب التعافي من عمليتين جراحيتين في الركبة، للظفر بلقبه الكبير الـ21 في مسيرته الاحترافية ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا في التاريخ.

لكن نادال سيجرّب حظه في غياب مويا الذي يتواجد ضمن فريقه التدريبي منذ 2016.

وقال مويا "بعد التحدث مع رافا، قررنا أنني لن أسافر إلى أستراليا مع الفريق".

وأضاف "كانت نيتي أن أكون مع الفريق منذ بداية بطولة أستراليا المفتوحة كالمعتاد لكن الحكومة الأسترالية لا تسمح بالسفر المنفصل والوصول في بداية البطولة".

وأردف قائلاً "سأتابع البطولة من المنزل وسأبقى مع عائلتي ووالدي وأطفالي بسبب الوضع الدقيق الذي تعيشه إسبانيا مع الفيروس. أتمنى التوفيق للفرق المسافرة".

وسيمضي نادال فترة طويلة في أستراليا، حيث سيستهلها بالمشاركة في دورة أديلايد الاستعراضية قبل التوجه إلى ملبورن لخوض منافسات كأس الاتحاد وبطولة أستراليا المفتوحة.

وتفرض قيود فيروس كورونا في استراليا على اللاعبين المتنافسين حجراً صحياً لمدة أسبوعين قبل بدء المنافسات.
وأقيمت التصفيات المؤهلة للبطولة في الدوحة ودبي وانتهت الأربعاء.

رافاييل نادال روجيه فيدرر بطولة استراليا المفتوحة فيروس كورونا
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