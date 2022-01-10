نادال: يجب السماح لدجوكوفيتش بالمشاركة في بطولة أستراليا

وحقق دجوكوفيتش انتصارًا مفاجئًا في مسعاه للبقاء في أستراليا والمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بعد أن أمر قاض فيدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن في وقت سابق من اليوم.

وقال نادال لمحطة الإذاعة الإسبانية "أوندا سيرو" اليوم الاثنين: "بغض النظر عما إذا كنت أتفق مع دجوكوفيتش على بعض الأمور أم لا ، فإن العدالة تكلمت دون أدنى شك".

وأنهى القاضي أنتوني كيلي فجأة أيامًا من الجدل القانوني، بعد أن أسقطت الدولة قرارها بإلغاء تأشيرة الصربي، لكن محاميًا حكوميًا حذّر من أن أستراليا لا تزال قادرة من خلال سلطاتها الوزارية على ترحيل المصنف أول عالميًا من البلاد، مما سيؤدي إلى منع دخوله أستراليا لمدة ثلاث سنوات.

وسافر دجوكوفيتش إلى أستراليا الأربعاء الفائت للدفاع عن لقبه كاشفًا أنّه حصل على إعفاء طبي من منظمي البطولة.

لكن فور وصوله ليل الأربعاء الخميس، رفضت السلطات السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفائه لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19 ليتم نقله إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

