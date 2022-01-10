English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
بطولة استراليا المفتوحة

نادال: يجب السماح لدجوكوفيتش بالمشاركة في بطولة أستراليا

من قبل

قال لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال إنه يجب أن يتم السماح للصربي نوفاك دجوكوفيتش بالمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

Reuters

وحقق دجوكوفيتش انتصارًا مفاجئًا في مسعاه للبقاء في أستراليا والمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بعد أن أمر قاض فيدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن في وقت سابق من اليوم.

وقال نادال لمحطة الإذاعة الإسبانية "أوندا سيرو" اليوم الاثنين: "بغض النظر عما إذا كنت أتفق مع دجوكوفيتش على بعض الأمور أم لا ، فإن العدالة تكلمت دون أدنى شك".

وأنهى القاضي أنتوني كيلي فجأة أيامًا من الجدل القانوني، بعد أن أسقطت الدولة قرارها بإلغاء تأشيرة الصربي، لكن محاميًا حكوميًا حذّر من أن أستراليا لا تزال قادرة من خلال سلطاتها الوزارية على ترحيل المصنف أول عالميًا من البلاد، مما سيؤدي إلى منع دخوله أستراليا لمدة ثلاث سنوات.

وسافر دجوكوفيتش إلى أستراليا الأربعاء الفائت للدفاع عن لقبه كاشفًا أنّه حصل على إعفاء طبي من منظمي البطولة.

لكن فور وصوله ليل الأربعاء الخميس، رفضت السلطات السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفائه لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19 ليتم نقله إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.
 

رافاييل نادال نوفاك دجوكوفيتش بطولة استراليا المفتوحة
السابق دجوكوفيتش يوجه الشكر إلى كل من
اقرأ
دجوكوفيتش يوجه الشكر إلى كل من سانده "حول العالم"
التالي

آخر الأحداث

>