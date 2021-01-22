موراي يعلن عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة



وسيغيب موراي عن أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في الثامن من شباط/فبراير المقبل لعدم تمكنه من الخضوع" لحجر صحي عملي" بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

أنهى موراي فترة العزل الذاتي وكان يأمل المشاركة في ملبورن، إلا أنّ حامل لقب ثلاث بطولات غراند سلام قال إنّه لم يتوصل إلى اتفاق مع منظمي البطولة لاسيما لناحية إمكانية ايجاد بيئة ملائمة للتمارين.

كان من المقرر أنّ يسافر الاسكتلندي إلى أستراليا السبت على أن يخضع للحجر الصحي الإلزامي في فندق لفترة أسبوعين.

إلا أنّه كشف الجمعة: "أنا خائب لإعلامكم أنني لن أسافر إلى أستراليا للمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة".

وتابع: "لقد كنا على تواصل مستمر مع الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب من أجل إيجاد حل يسمح بالخضوع لحجر صحي عملي ولكننا لم نفلح في ذلك".

وأردف: "أريد أن أشكر الجميع على جهودهم، أنا محبط لأنني لن ألعب في أستراليا، إنّه بلد وبطولة أحبهما كثيراً".

ولم يتمكن موراي من السفر على متن إحدى الرحلات الخاصة التي قدمها المنظمون بسبب إصابته بالفيروس.

