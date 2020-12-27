موراي يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة ببطاقة دعوة

وتأتي مشاركة موراي في الدور الرئيسي في 2021 بعد عامين من خسارته في الدور الأول أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت فيما اعتقد وصيف البطل خمس مرات أنها ستكون مباراته الأخيرة.

وقال تيلي: "نرحب بعودة آندي إلى ملبورن، اعتزاله كانت لحظة مفعمة بالمشاعر وعودته مرة أخرى بعد خضوعه لجراحة خطيرة ليشق طريقه في بطولات المحترفين مرة أخرى ستكون الحدث الأبرز في أستراليا المفتوحة في 2021".

وخضع موراي الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى لجراحة في كانون الثاني/يناير 2019 لعلاج مشكلة خطيرة أعلى الفخذ وبعد ذلك بتسعة أشهر حصد لقب أنتويرب.

وغاب موراي عن أغلب موسم 2020 بسبب مضاعفات أعلى الفخذ وعانى للعودة لمستواه بعد استئناف المنافسات عقب التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا وخسر في الدور الثاني في أمريكا المفتوحة وودع فرنسا المفتوحة من الدور الأول.

ويستهل اللاعب البالغ عمره 33 عاما مشواره في 2021 بالمشاركة ببطاقة دعوة في بطولة ديلراي بيتش المفتوحة الشهر المقبل.

وتأجلت أستراليا المفتوحة ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي لتبدأ في الثامن من فبراير بسبب القيود الأسترالية لمكافحة تفشي عدوى كوفيد-19.