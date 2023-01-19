موراي يحتاج إلى 5 ساعات و45 دقيقة لبلوغ الدور الثالث

احتاج البريطاني آندي موراي إلى 5 ساعات و45 دقيقة لبلوغ الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزه بعد مباراة انتهت فجر الجمعة بالتوقيت المحلي على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس المصنف 159 عالمياً 4-6 و6-7 (4-7) و7-6 (7-5) و6-3 و7-5.

وكان موراي، ابن الـ35 عاماً الفائز بثلاثة ألقاب كبرى خلال مسيرته وكوكيناكيس قريبين جداً من تحطيم الرقم القياسي لأطول مباراة في تاريخ البطولة الأسترالية والمسجل منذ عام 2012 حين فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش على الإسباني رافايل نادال في النهائي بعد 5 ساعات و53 دقيقة.

ويلتقي موراي في الدور الثالث الإسباني روبرتو باوتيستا بحثاً عن بطاقة ثمن النهائي في البطولة التي وصل الى مباراتها النهائية خمس مرات، آخرها عام 2016.



