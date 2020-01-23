مدفيديف يعبر بسهولة وزفيريف وتييم يعانيان قبل التأهل

وتغلب مدفيديف، وصيف بطل فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، على الإسباني بيدرو مارتينيز الـ168 عالميا والصاعد من التصفيات 7-5 و6-1 و6-3.

وبعد دخان حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد منذ أيلول/سبتمبر الماضي، والمطر والرياح التي أربكت المنظمين في الأيام الأولى من المنافسات، جاء الدور على الرمال الخميس حيث اضطر المنظمون بسببها إلى تأخير انطلاق المباريات المقررة على الملاعب الملحقة التي لا تتوفر على أسقف متحركة، خلافا للملاعب الرئيسية الثلاثة.

وشدّد مدفيديف على صعوبة مباراته مع مارتينيز "خصوصاً المجموعة الأولى" التي كسبها 7-5، وقال في هذا السياق "لديه (مارتينيز) خبرة أقل مني وعلى الرغم من ذلك لعب جيداً في المجموعة الأولى وكاد يحسمها لمصلحته"، مضيفا "كنت أعرف أنه يتعين علي القتال والتركيز طيلة المباراة".

ويلتقي مدفيديف في الدور المقبل مع الإسباني الآخر خاومي مونار أو الأسترالي أليكسي بوبيرين من أجل حجز بطاقته إلى الدور ثمن النهائي الذي ودّعه العام الماضي عقب الخسارة أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي واصل طريقه حتى الفوز باللقب.

بدوره، عانى الألماني ألكسندر زفيريف السابع في المجموعة الأولى من مباراته أمام البيلاروسي إيغور جيراسيموف الـ98 عالميا حيث اضطر لخوض شوط فاصل لكسبها 7-6 (7-5) قبل أن يحسم الثانية 6-4 والثالثة 7-5 ليبلغ الدور الثالث.

ويلتقي زفيريف الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي أو الإسباني فرناندو فيرداسكو من أجل بطاقة الدور ثمن النهائي الذي بلغه مرة واحدة في ملبورن وكانت العام الماضي من دون أن ينجح في تخطيه.

كما احتاج النمساوي دومينيك تييم الخامس إلى خمس مجموعات لتخطي عقبة الأسترالي أليكس بولت المشارك ببطاقة دعوة.

ودخل تييم المباراة بقوة وكسب المجموعة الأولى بسهولة كبيرة 6-2، لكن بولت صدمه في الثانية والثالثة بكسبهما 7-5 و7-6 (7-5)، قبل أن ينتفض النمساوي في المجموعتين الأخيرتين ويكسبهما 6-1 و6-2 على التوالي وبالتالي المباراة في ثلاث ساعات و22 دقيقة.