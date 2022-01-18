مدفيديف يعبر إلى ثاني الأدوار

واحتاج مدفيديف الذي يمني النفس بإحراز لقبه الكبير الثاني بعد بطولة الولايات المتحدة، آخر بطولات الغراند سلام، على ملاعب فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، إلى ساعة و54 دقيقة للتخلص من عقبة السويسري المصنف 91 عالمياً.

وقال مدفيديف الذي حرم الصربي نوفاك دجوكوفيتش من حسم البطولات الأربع الكبرى العام الماضي عندما تغلب عليه في المباراة النهائية لفلاشينغ ميدوز: "حاولت الفوز بهذه المجموعة الثالثة لكني قلت بأنني سأنتظر (الشوط الفاصل)، ونجحت في ذلك، وبالتالي أنا سعيد حقًا".

وأضاف "بدأت بشكل جيد في أستراليا العام الماضي، فزت بكأس رابطة اللاعبين المحترفين وتمكنت من الوصول إلى النهائي هنا. أحب اللعب هنا، أحب الملاعب الصلبة وأريد أن أفعل أفضل مما حققت العام الماضي".

ويسعى مدفيديف إلى تعويض خسارته المباراة النهائية العام الماضي عندما سقط أمام ديوكوفيتش، وهو المرشح الأبرز للتتويج باللقب بعد ترحيل الصربي بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما دمّر أحلامه بإحراز اللقب الحادي والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

ويلتقي مدفيديف في الدور الثاني مع الأسترالي نيك كيريوس الـ115 عالميا أو البريطاني ليام برودي الـ128 عالميا والصاعد من التصفيات.

ولم يجد الروسي الآخر أندري روبليف صعوبة في التأهل الى الدور الثاني بتغلبه على الإيطالي جانلوكا ماجر 6-3 و6-2 و6-2.

انسحاب رود

وانسحب النرويجي كاسبر رود الثامن بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها قبل يومين في التدريبات.

وقال رود المتوج بخمسة القاب الموسم الماضي وأول نرويجي يحرز لقباً في دورات رابطة اللاعبين المحترفين: "كنت آمل أن أكون قادرًا على التعافي، لكن الاصابة في كاحلي ربما تحتاج إلى مزيد من الوقت".

وأضاف رود الذي بلغ الدور الرابع في أستراليا العام الماضي "كنت آمل أن أحاول القيام بنفس الشيء هذا العام، ربما خطوة أخرى إلى الأمام. ستكون بطولات الغراند سلام هذا العام هدفًا كبيرًا بالنسبة لي لأنه في العام الماضي، باستثناء استراليا المفتوحة، شعرت أنني لم أفعل كما كنت أتمنى في البطولات الكبرى".