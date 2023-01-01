مدفيديف يصب تركيزه على الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة

ويحول قرار عدم مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في دورات الـ آيه تي بي" والـ "دبليو تي آيه" للرجال والسيدات في كرة المضرب على خلفية غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، دون مشاركة مدفيديف في كأس يونايتد للفرق المختلطة.

واعترف مدفيديف على هامش استعداداته للمشاركة في أديلايد أن ما يحصل مخيب للآمال، ولكن ليس بإمكانه أن يفعل أي شيء.

قال المصنف ثالثاً في أديلايد خلف الصربي نوفاك دجوكوفيتش والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم: "أفضّل بالتأكيد خوض منافسات كأس يونايتد".

وتابع "سنكون أبرز المرشحين بالتأكيد. لكن هذه هي الحال، ويسعدني أن أكون هنا في أديلايد للمشاركة في هذه الدورة".

وأردف "أتفهم تماماً سبب عدم مشاركتنا في كأس ديفيس أو كأس يونايتد ومسابقات الفرق حيث سنمثل بلادنا" و"آمل في أن أتمكن من لعب الأحداث الفردية.

أخوض الدورات التي يمكنني المشاركة فيها، لذلك يمكنني هنا أن ألعب في أديلايد، وأنا سعيد لذلك. أريد أن أظهر أفضل ما لديّ في كرة المضرب".

ويستهل مدفيديف الذي وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في النسختين الأخيرتين حملته في أديلايد أمام الإيطالي لورنتسو سونيغو.

