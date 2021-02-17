مدفيديف يبلغ نصف نهائي أستراليا المفتوحة للمرة الأولى

ولم يسبق لمدفيديف أن ذهب في أستراليا إلى أبعد من الدور الرابع في أربع مشاركات سابقة، إلا أنه وصل إلى نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2019 ثم إلى نصف النهائي الصيف الماضي.

ويلتقي ابن الـ25 عاماً في دور الأربعة الإسباني رافايل نادال الثاني والباحث عن الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (20 حالياً)، أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس عالمياً.

وجدد مدفيديف تفوقه على مواطنه البالغ 23 عاماً، بعدما تغلب عليه أيضاً في الدور ذاته الصيف الماضي في فلاشينغ ميدوز، محققاً فوزه الخامس عليه من أصل خمس مواجهات بينهما، وحارماً إياه من الوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى في الغراند سلام.

وعانى اللاعبان من ظروف مناخية حارة جداً تطرق إليها مدفيديف قائلاً "بإمكاني القول أنه خلال النقاط الثلاث الأخيرة حين كنت أهم للإرسال، لم يكن باستطاعتي تحريك ساقي اليسرى"، واصفاً الظروف بـ"القاسية جداً".

وعن مواجهته روبليف، قال "أعرفه منذ فترة طويلة وأعرف كيف أقف في وجه ضرباته القوية. إنها بالتأكيد إحدى أفضل المباريات التي لعبتها مؤخراً. ليس هنا بل العام الماضي."

وتابع "كان الأمر رائعاً لأنه كان يلعب كرة مضرب جيدة حقاً ونجحت في الفوز عليه في ثلاث مجموعات" في لقاء استغرق ساعتين وخمس دقائق.

السماح لـ7477 متفرجاً بحضور المباريات

قال منظمو بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب أنه سيسمح بعودة المتفرجين إلى الملاعب اعتباراً من الخميس بعد أن قامت السلطات الحكومية في تقليص اجراءات الاغلاق على مدى الأيام الخمسة الاخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال مدير البطولة كريغ تايلي في بيان "نتطلع قدماً لاستقبال المتفرجين مجدداً في بطولة أستراليا المفتوحة في الأيام الأربعة المقبلة لكي نتمكن من انهاء البطولة بشكل آمن".

وسيتم السماح لـ7477 متفرجا، أي 50 في المئة من سعة الملعب الرئيسي رود ليفر، في كل من حصتي الصباح والمساء اعتباراً من الخميس.

وأضاف تايلي "الأسبوع الماضي شهدنا أول تجربة حقيقية مع الجمهور الحي في المدرجات وكانت الأجواء ملتهبة" قبل أن تتخذ السلطات المحلية قرار بخوض المباريات وراء أبواب موصدة بعد ظهور السلاسة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا من بريطانيا.

وتنطلق الخميس مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

