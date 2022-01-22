مدفيديف في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

وضرب مدفيديف موعداً مع الأميركي ماكسيم كريسي الفائز على الأسترالي كريس أوكونيل بثلاث مجموعات لواحدة 6-2 و6-7 (6-8) و6-3 و6-2.



قال الروسي ممازحاً الجماهير التي كانت قابلته بصيحات الاستهجان خلال مباراته أمام النجم المحلي "المشاغب" نيك كيريوس قبل يومين "كنت أعتقد أنكم ستتسامحون معي أكثر".

وتابع بعدما كان عبّر عن غضبه تجاه بعض الجماهير واصفاً تصرفها بـ "غير المحترم": "سأضع ذلك جانباً، فمن الأسهل اللعب أمام لاعب من هولندا بدلاً من خوض مباراة أمام لاعب من أستراليا في ملبورن".



وأردف: "أي علاقة جيدة يجب أن تمر بتقلبات، لذلك أعتقد أنّ هناك علاقة حقيقية بيني وبين الجماهير، وهي علاقة جيدة ومسلية وحقيقية".

كسر مدفيديف، ابن الـ 25 عاماً، إرسال منافسه في الشوط الثالث وتابع للفوز بالمجموعة الأولى، ليكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية.

وحافظ الروسي على مستواه في المجموعة الثالثة، وتابع بكسر إرسال الهولندي، ليحسم المجموعة والمباراة لصالحه.

ويعتبر مدفيديف وصيف البطولة الأسترالية العام الماضي من بين أبرز المرشحين لإحراز اللقب في ظلّ غياب حامله الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي تمّ ترحيله من أستراليا على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسلوكه الخاطئ في عملية دخوله إلى البلاد.

وتابع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مشواره بنجاح ليلتحق بمدفيديف بعد فوزه على الفرنسي بنوا بير 6-3 و7-5 و6-7 (2-7) و6-4.

قال الفائز: "بنوا هو من بين أصعب اللاعبين الذين يمكن التغلب عليهم لأنه يملك الكثير من الموهبة ويشعر بأنه بحالة جيدة في عالم كرة المضرب، لذا أنا سعيد جداً".

ويواجه تسيتسيباس في الدور الرابع الأميركي تايلور فريتز الفائز على الاسباني روبرتو باوتيستا بنتيجة 6-صفر و3-6 و3-6 و6-4 و6-3.



وعن منافسه المقبل، قال تسيتسيباس: "نتقاسم الملاعب منذ صغرنا وقد تطور كثيراً في الفترة الأخيرة".

وفاز الكندي فيليكس أوغر-ألياسيم بسهولة على البريطاني دانيال إيفانز 6-4 و6-1 و6-1.