كورنيه تفكّ النحس في البطولات الكبرى وتقصي هاليب



قالت كورنيه التي أطاحت بالمصنفة ثالثة عالمياً الإسبانية غاربينيي موغوروسا من الدور الثاني "شعوري رائع، تلك المعركة مع سيمونا والحرارة المرتفعة، بعد نصف ساعة كنا نهلك، وصمدنا لمدة ساعتين ونصف الساعة".

وكانت كورنيه (32 عاماً) التي استهلت مشوارها في البطولات الكبرى عام 2005، قد بلغت الدور الرابع في خمس مناسبات سابقة خسرتها كلها.

أضافت كورنيه: "بعد 16 عاماً في دورات المحترفات، لا استسلم أبداً، حققت اليوم هذا الهدف الهام لي".

تابعت: "بعد فوزي على أسماء كبيرة، موغوروسا واليوم هاليب، لا أعرف ماذا حصل في الماضي، لكن بصراحة لا يهمني ذلك".

وستلتقي في ربع النهائي الأميركية دانييل كولينز (27 عالمياً) التي خاضت مباراة أطول أمام البلجيكية إليز مرتنس وتغلبت عليها 4-6 و6-4 و6-4 في ساعتين و51 دقيقة.

قالت كولينز: "كانت مباراة صعبة جداً علي، خضت مباراة طويلة المرّة الأخيرة، لذا تعيّن علي إجراء تعديلات كثيرة من الناحية التقنية كي أتمكن من التحرّك بأريحية، كان تحدياً كبيراً".

وخسرت الرومانية سورانا كيرستيا أمام البولندية إيغا شفيونتيك السابعة على الدورة 5-7 و6-3 و6-3.