غوف تقصي حاملة اللقب أوساكا من بطولة أستراليا المفتوحة

وتغلبت غوف التي يبلغ عمرها 15 عاماً فقط على أوساكا بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4.

وقدّمت غوف المصنفة (67 عالمياً) أداءً متوازناً في المجموعتين ساعدها على إنهاء مباراتها الصعبة مع أوساسكا الرابعة عالمياً بفوز ستتذكره كثيراً.

واحتاجت غوف إلى ساعة و7 دقائق لتحسم المواجهة وتضرب موعداً مع الفائزة من لقاء الأميركية كينين والصينية زهانغ.

وثأرت غوف التي تخوض بطولة أستراليا للمرة الأولى في مسيرتها الشابة، من منافستها اليابانية التي أقصتها الصيف الماضي من الدور ذاته لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية باكتساحها 3-6 وصفر-6، وبلغت الدور الرابع للمرة الثانية في الغراند سلام بعد ويمبلدون العام الماضي.



وكانت الأميركية اليافعة التي أقصت مواطنتها المخضرمة فينوس وليامس من الدور الأول ثم الرومانية سورانا سيرستيا من الثاني، سعيدة جداً بالإنجاز الذي حققته الجمعة قائلة: "يا إلهي. قبل عامين خسرت هنا في الدور الأول عند الناشئات، والآن أنا هنا، هذا أمر جنوني".



وتابعت: "قلت لنفسي أن أتعامل مع كلّ كرة على حدة، وأن أواصل قتالي لأن أحداً لا يعرف ما يمكن أن يحصل على هذا الملعب" .



وحسمت غوف المجموعة الأولى في 32 دقيقة على إرسال أوساكا، ثم حملت معها هذه الوتيرة إلى المجموعة الثانية التي بدأتها بكسر إرسال منافستها الفائزة أيضاً بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2018، لكن الأخيرة ردت مباشرة في الشوط الثاني بعد أن لعبت الأميركية الكرة في الشباك.



وكانت تلك النقطة خطأ نادراً للأميركية في المباراة، إذ استعادت زمام المبادرة وكسرت إرسال أوساكا مرة أخرى لتتقدم 5-4 قبل أن ترسل للفوز بالمواجهة التي حسمتها في نهاية المطاف.

