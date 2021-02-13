عبور بارتي إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا

وأقيمت مباريات السبت بغياب الجماهير بعد قرار السلطات المحلية إكمال البطولة دون متفرجين لخمسة أيام على الأقل، بسبب تدابير الإغلاق الجديدة في ملبورن خشية من تفشي فيروس كورونا.

وعبرت بارتي إلى الدور الرابع على حساب الروسية إيكاترينا ألكسندروفا(32) بفوزها 6-2 و6-4.

وعوضت الأسترالية بداية بطيئة نسبياً بعدما خسرت إرسالها في الشوط الافتتاحي ومن ثم تأخرت بشوطين نظيفين قبل أن تفوز بستة أشواط متتالية وتحسم المجموعة الأولى لصالحها كاسرة إرسال منافستها ثلاث مرات.

وشهدت المجموعة الثانية منافسة قوية بين اللاعبتين حيث كسرت الروسية إرسال بارتي في الشوط الخامس لتتقدم 3-2 ومن ثم 4-2، إلا أنّ الأخيرة ردّت التحية في الشوطين الثامن والعاشر لتحسمها 6-4.

وقالت بارتي (24 عاماً) عن خوض المواجهة بغياب الجماهير "إنه أمر غريب وحالة لم اختبرها من قبل، لم أرد أن يؤثر ذلك على أدائي".

وغابت بارتي عن المنافسات العام الماضي التي استؤنفت بعد توقف قسري بسبب تداعيات الجائحة قبل أن تعود في كانون الثاني/يناير الفائت امام مدرجات ممتلئة في ملبورن وتحقق لقب دورة "يارا فالي كلاسيك".

وتلتقي المتوّجة برولان غاروس عام 2019 الباحثة عن لقب ثان في الغراند سلام في الدور الرابع الأميركية شيلبي رودجرز التي أقصت الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة 21 بنتيجة 6-4، 6-3.

بليشكوفا تحطم مضربها وتودّع

وكانت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة سادسة أبرز الضحايا بسقوطها أمام مواطنتها كارولينا موتشوفا 5-7 و5-7.

وتقدمت بليشكوفا 5-صفر في المجموعة الثانية ثم حصلت على كرتين حاسمتين أهدرتهما أمام المصنفة الخامسة والعشرين التي أحرزت سبعة أشواط متتالية لتفوز في المباراة.

وتلاقي موتشوفا في الدور الرابع البلجيكية إليز مرتنس الثامنة عشرة والفائزة بسهولة على السويسرية بليندا بنتشيتش الحادية عشرة 6-2 و6-1.

كما كانت طريق الأوكرانية إيلينا سفيتولينا معبدة نحو الدور الرابع، بعد فوز المصنفة خامسة على الكازاخستانية يولينا بوتينتسيفا السادسة والعشرين 6-4 و6-صفر.

وضربت سفيتولينا موعداً في الدور الرابع مع الأميركية جيسيكا بيغولا (26 عاماً) التي أطاحت الفرنسية كريستيان ملادينوفيتش 6-2 و6-1، وبلغت الدور الرابع للمرة الأولى في مشاركاتها في البطولات الكبرى.

