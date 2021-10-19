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دوري أبطال أوروبا
بطولة استراليا المفتوحة

شكوك حول مشاركة دجوكوفيتش على خلفية لقاح كورونا

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حذّر مسؤول محلي من أنه من غير المرجح أن يحصل نجوم التنس غير الملقحين على تأشيرات للعب في بطولة أستراليا المفتوحة، مما ألقى بظلال من الشك على مشاركة حامل اللقب والمصنف أوّل الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

Reuters

وأشار دان أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا إنه لا يتوقع استثناءات للقوانين الأسترالية الخاصة بلقاح فيروس كورونا بالنسبة للمشاركين في أولى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال أندروز "لا أعتقد أن لاعب التنس غير الملقح سيحصل على تأشيرة للدخول إلى هذا البلد".

وأضاف "لا يهتم الفيروس بتصنيفك في الترتيب أو عدد البطولات الأربع الكبرى التي فزت بها" و"انه في حال حصلوا على تأشيرة، فمن المحتمل أن يضطروا إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بخلاف ما سيحصل مع اللاعبين الآخرين".

في المقابل، أعرب دجوكوفيتش عن معارضته للقاحات، رافضاً الإفصاح عما إذا كان قد حصل على اللقاح ضد فيروس كورونا.

كما أشار أندروز أيضًا إلى أن أي شخص يأمل في حضور سباق جائزة استراليا الكبرى للعام المقبل والمقرر في 10 نيسان/أبريل ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، يجب أن يكون قد تلقى اللقاح.

وقال "الجائزة الكبرى في نيسان/أبريل، لا أعتقد أنه ستكون هناك جماهير لم تحصل على الجرعة الثانية من اللقاح".                                                   

نوفاك دجوكوفيتش بطولة استراليا المفتوحة فيروس كورونا
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