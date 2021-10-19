شكوك حول مشاركة دجوكوفيتش على خلفية لقاح كورونا

وأشار دان أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا إنه لا يتوقع استثناءات للقوانين الأسترالية الخاصة بلقاح فيروس كورونا بالنسبة للمشاركين في أولى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال أندروز "لا أعتقد أن لاعب التنس غير الملقح سيحصل على تأشيرة للدخول إلى هذا البلد".

وأضاف "لا يهتم الفيروس بتصنيفك في الترتيب أو عدد البطولات الأربع الكبرى التي فزت بها" و"انه في حال حصلوا على تأشيرة، فمن المحتمل أن يضطروا إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بخلاف ما سيحصل مع اللاعبين الآخرين".

في المقابل، أعرب دجوكوفيتش عن معارضته للقاحات، رافضاً الإفصاح عما إذا كان قد حصل على اللقاح ضد فيروس كورونا.

كما أشار أندروز أيضًا إلى أن أي شخص يأمل في حضور سباق جائزة استراليا الكبرى للعام المقبل والمقرر في 10 نيسان/أبريل ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، يجب أن يكون قد تلقى اللقاح.

وقال "الجائزة الكبرى في نيسان/أبريل، لا أعتقد أنه ستكون هناك جماهير لم تحصل على الجرعة الثانية من اللقاح".