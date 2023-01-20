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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

شفيونتيك تواصل الإبهار في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

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واصلت البولندية إيغا شفيونتيك مستواها اللافت في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الاربع الكبرى لتقطع بطاقة العبور إلى الدور الرابع.

AFP

وضمت شفيونتيك المصنّفة الأولى عالمياً، منافستها الإسبانية كريستينا بوكشا إلى قائمة ضحاياها بالفوز عليها بمجموعتين دون رد 6-0 و6-1.

وحسمت شفيونتيك المباراة خلال 55 دقيقة فقط لتؤكد حرصها على الفوز باللقب خاصة وأنّها لم تخسر أي مجموعة حتى الآن.

وستواجه صاحبة الـ21 عاماً والتي لم يسبق لها التتويج باللقب من قبل، منافستها الكازخستانية يلينا ريباكينا في الدور المقبل والتي تغلبت على الأميركية كولينس بمجموعتين لواحدة 6-2 و5-7 و6-2.

وانتصرت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنّة الثالثة عالمياً على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد 6-0 و6-2 لتواجه التشيكية باربورا كرجتشيكوفا الفائزة على الأوكرانية الأخرى أنهيلينا كالينينا 6-2 و6-3.

كما حسمت الأميركية كوكو غوف السابعة عالمياً مواجهتها مع مواطنتها بيرا 6-3 و6-2 لتلاقي اللاتفية أوستابينكو الفائزة على الأوكرانية كوزلوفا 6-3 و6-0.

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إيغا شفيونتيك جيسيكا بيغولا كوكو غوف
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