English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

زفيريف يتأهل بصعوبة إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا

من قبل

كلَّل الألماني ألكسندر زفيريف الثالث عشر عالمياً، عودته إلى الملاعب بنجاح وإن كان بفوز صعب على البيروفي خوان بابلو فارياس الـ103 عالمياً حيث احتاج إلى خمس مجموعات ورد التحية مرتين في مدى أربع ساعات، في الدور الأول من بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب.

AFP

وخسر زفيريف الذي خاض مباراته الأولى منذ انسحابه من الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، أمام الإسباني رافايل نادال بسبب إصابة في الكاحل، المجموعة الأولى 4-6، ورد في الثانية 6-1، ثم خسر الثالثة 5-7 قبل أن يدرك التعادل بصعوبة بكسبه الرابعة 7-6 (7-3)، ثم حسم الخامسة الأخيرة في صالحه 6-4.

وقال زفيريف "أنا مرهق ... لكني سعيد جداً. كنت متلهفا للعودة. هذه المباراة وحدها كافية لتأكيد كل العمل المنجز"، مضيفا "مهما حدث الآن، هذه البطولة تعتبر ناجحة بالنسبة لي".

فوز لافت لموراي

وأنقذ البريطاني أندي موراي، وصيف أستراليا خمس مرات، نقطة خسارة المباراة ضد الإيطالي ماتيو بيريتيني الثالث عشر في البطولة ووصيف ويمبلدون العام الماضي، ليبغ الدور الثاني بعد مواجهة ماراتونية استمرت أربع ساعات و49 دقيقة 6-3 و6-3 و4-6 و6-7 (7-9) و7-6 (10-6).

وأتيحت فرصة لبيريتيني الذي بلغ نصف نهائي أستراليا العام الماضي لحسم المواجهة في المجموعة الأخيرة على إرسال موراي عندما كان متقدمًا 5-4 و40-30 لكنه سددها في الشبكة.

ألكسندر زفيريف بطولة استراليا المفتوحة
السابق غارسيا تتقدم إلى ثاني أدوار بط
اقرأ
غارسيا تتقدم إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا
التالي أنس جابر تصعد إلى ثاني أدوار ب
اقرأ
أنس جابر تصعد إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة
-

آخر الأحداث

>