روبليف يتأهل بسهولة إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة

وتمكن روبليف المصنف السادس عالمياً من حسم المجموعة الأولى لصالحه بستة أشواط مقابل ثلاثة ثم كرر الفوز في المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل أربعة قبل أن يختتم المباراة بقوة ويتغلب على تييم في المجموعة الثالثة أيضاً (6-2).

وكان تييم المصنف 98 عالمياً والذي كان الخامس على العالم مطلع عام 2020 قد شارك في البطولة ببطاقة دعوة.

وغاب النمساوي الذي أرغم الصربي نوفاك دجوكوفيتش على خوض خمس مجموعات في المباراة النهائية للبطولة الأسترالية عام 2020، عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في المعصم خلال موسم 2021 على الملاعب العشبية.

وقال روبليف الذي بلغ ربع النهائي في ملبورن في عام 2021 والمتوج بأربعة ألقاب العام الماضي: "أولاً، أنا سعيد لأنني تمكنت من التأهل بكسب ثلاث مجموعات متتالية. كان الجو حاراً جداً اليوم وبالتالي فإنني سعيد جداً لأنني أستطيع توفير بعض الطاقة للمباريات المقبلة"، مضيفاً "عندما تلعب ضد دومينيك، لا يكون الأمر سهلا أبداً".

وتابع "نحن حقاً صديقين جيدين وأعلم أنه يمر بأوقات ليست سهلة، لذلك أريد فقط أن أتمنى له كل التوفيق ليعود بنفس المستوى الذي كان عليه بأسرع ما يمكن".