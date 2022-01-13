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رئيس الوزراء الأسترالي يعلن أن لا قرار بعد بشأن تأشيرة دجوكوفيتش

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الخميس أن حكومته لم تتّخذ بعد أيّ قرار بشأن احتمال إلغاء تأشيرة نجم كرة المضرب الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأوّل عالميًا، وترحيله من البلد.

Reuters

وقال موريسون في مؤتمر صحافي إن موقف وزير الهجرة أليكس هوك الذي سبق أن صرّح أنه ما زال ينظر في احتمال إلغاء التأشيرة "لم يتغيّر".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يعود إلى هوك اتّخاذ هذا القرار، رافضًا الإدلاء بمزيد من التصريحات في هذا الشأن.

ووصل دجوكوفيتش الذي لم يتلقَ اللقاح المضاد لكوفيد-19، في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص من التلقيح كونه أصيب بفيروس كورونا في 16 من الشهر الماضي.

وكانت السلطات الأسترالية ألغت تأشيرة الدخول الخاصة به لدى وصوله إلى مطار ملبورن لعدم استيفائه الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19. ونقل إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

وحقّق دجوكوفيتش الإثنين انتصارًا مفاجئًا في مسعاه للبقاء في أستراليا حيث يرغب بالمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى، بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.                                    

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