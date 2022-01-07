دجوكوفيتش يوجه الشكر إلى كل من سانده "حول العالم"



وقال دجوكوفيتش الذي كتب رسالته باللغة الصربية: "شكراً إلى عائلتي، إلى المقربين، إلى صربيا، وإلى جميع الأشخاص حول العالم الذين قدموا لي المساندة، أشكر الله على الصحة".



وأشار إلى أنّ هذا الدعم "أستطيع الشعور به وأنا أقدره كثيراً".



وكانت أستراليا منعت دجوكوفيتش من دخول أراضيها لدى وصوله مساء الأربعاء للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي يحمل لقبها تسع مرات (رقم قياسي) آخرها العام الماضي.

وكانت أستراليا تعتزم ترحيل دجوكوفيتش لعدم امتلاكه التأشيرة اللازمة التي تخوله دخول أستراليا قبل أن تعود السلطات عن قرارها بالترحيل الفوري ليبقى في مركز احتجاز المسافرين بعد طعن قانوني تقدم به اللاعب.



وسيحكم قاضي المحكمة الفدرالية بهذه القضية بعد جلسة استماع مقررة الإثنين.