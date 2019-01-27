دجوكوفيتش يتوج باللقب السابع ويدخل التاريخ

واحتاج الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا الى ساعتين و6 دقائق لحسم المباراة لمصلحته بسهولة امام غريمه الاسباني بواقع 6-3 و6-2 و6-3.

واللقب هو السابع لدجوكوفيتش في ملبورن فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا وبطل الموسمين الماضيين، والخامس عشر في البطولات الكبرى.

وكان دجوكوفيتش فاز بلقب أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى أعوام (2008 و2011 و2012 و2013 و2015 و2016 و2019).

وحقق دجوكوفيتش فوزه الـ 28 على غريمه الإسباني نادال (32 عاما) مقابل، 25 هزيمة، لكنه السادس في البطولات الكبرى مقابل تسع هزائم.

ولم يحتج ديجوكوفيتش الى أكثر من ساعتين و4 دقائق لإنهاء المباراة، في حين ان آخر لقاء بينهما في ملبورن في نهائي نسخة 2012، دخل التاريخ بعد أن انتهى بخمس مجموعات وزمن قياسي وصل الى 5 ساعات و53 دقيقة.

ويعود آخر فوز لنادال على دجوكوفيتش في بطولات الغراند سلام الى عام 2014 عندما هزمه في نهائي رولان غاروس الفرنسية بأربع مجموعات، بينما حقق دجوكوفيتش فوزه الثالث تواليا على منافسه بعد ربع نهائي رولان غاروس (2015) بثلاث مجموعات، ونصف نهائي ويمبلدون الإنكليزية (2018) بخمس مجموعات.

وفشل نادال في زيادة رصيده من الالقاب الكبيرة (17 لقبا حتى الآن) بعد أن بدأ اللقاء بخسارة إرساله الأول، علما بأنه لم يخسر هذا الإرسال او أي مجموعة في الأدوار السابقة (مقابل خسارة مجموعتين لديوكوفيتش).

ووجد دجوكوفيتش الطريق معبدة أمامه للسير بكل يسر نحو منصة التتويج في ظل المستوى المحير لمنافسه "الماتادور" الاسباني الذي غابت عنه التنافسية والقتالية المعهودة على كل كرة او نقطة في المباراة.

واستطاع الصربي من المحاولة الأولى الاستيلاء على إرسال منافسه وتقدم 3-صفر، ثم 4-1 وأنهى المجموعة الأولى في 36 دقيقة.

وفي الثانية، فاز كل من اللاعبين بإرساله حتى الشوط الخامس حيث تمكن دجوكوفيتش مجددا من انتزاع إرسال "الماتادور" الإسباني وتقدم 3-2، ثم كرر ذلك في الشوط السابع وتقدم 5-2 قبل أن ينهي المجموعة على إرساله في 39 دقيقة.

وتجدد الكسر في الشوط الثالث من المجموعة الثالثة، ثم في التاسع لينهيها الصربي في 48 دقيقة.