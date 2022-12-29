دجوكوفيتش يتحدث عن مشاعره بعد العودة إلى أستراليا

وقررت السلطات الأسترالية ترحيل دجوكوفيتش عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة 2022 في يناير الماضي لعدم حصوله على تطعيم ضد كوفيد-19 وعوقب بالمنع من السفر إليها خلال ثلاث سنوات.



لكن العقوبة رفعت في نوفمبر الماضي ليصبح الطريق ممهداً أمام المصنف الأول على العالم سابقاً للمنافسة على لقبه العاشر في أستراليا المفتوحة ومعادلة الرقم القياسي لرفائيل نادال

الحاصل على 22 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى.



وقال دجوكوفيتش في أول مؤتمر صحفي منذ عودته إلى أستراليا "لا يمكن نسيان هذه الأحداث، إنّها واحدة من الأشياء التي تعلق معك وتستمر لبقية حياتك".



وأضاف: "كانت تجربة لم أختبرها من قبل أبداً وأتمنى ألا تتكرر، لكنها تجربة حياتية قيمة بالنسبة لي، يجب أن أمضي للأمام والعودة إلى أستراليا تبين شعوري تجاه هذا البلد وشعوري باللعب هنا".



وسيستعد دجوكوفيتش لمنافسات أستراليا المفتوحة بخوض بطولة أديليد الدولية التي تنطلق في أول أيام 2023 ويطمح لاستقبال دافئ من الجماهير المحلية.

وواصل "ما حدث قبل 12 شهراً لم يكن من السهل استيعابه لبعض الوقت، لكن في نفس الوقت كان يجب المضي قدماً، هذه الظروف لن تستبدل ما عشته في ملبورن وفي أستراليا خلال مسيرتي بأكملها، لذا أتيت بمشاعر إيجابية وأتطلع حقاً للعب هنا، إنها بطولتي

الكبرى المفضلة والنتائج تثبت ذلك".