دجوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

وفي مواجهة نصف النهائي، تمكن الصربي دجوكوفيتش من إيقاف مفاجأة البطولة الروسي آسلان كاراتسيف بنتيجة 6-3 و6-4 و6-2 ليبلغ النهائي للمرة التاسعة في تاريخه في ملبورن.

ويبحث "نولي" عن رفع ألقابه في البطولات الكبرى إلى 18 وتضييق الخناق على الثنائي الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما).

وقال دجوكوفيتش "لم أشعر بهذه الحالة طوال البطولة، لم أواجه أية أوجاع، هذه أفضل مبارياتي حتى الآن. تحقق في اللحظة المناسبة".

ويلتقي الصربي البالغ 33 عاماً والباحث عن لقبه التاسع في ملبورن، في النهائي المقرر الأحد الفائز بين الروسي دانييل مدفيديف الرابع واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس الجمعة.

وعن أفضليته في النهائي، أوضح "ليست لدي أية أفضلية. على صعيد المستوى، يقدّم مدفيديف أفضل أداء ربما في آخر ثلاثة أو أربعة أشهر"، مشيراً إلى أنه سيتناول الفشار عند مشاهدة مواجهتهما المرتقبة "تكون مواجهتهما قوية دوما. سأشتري الفشار للاستمتاع".

في المقابل، سيحقق كاراتسيف (27 عاماً) قفزة كبيرة في التصنيف، بعد بطولة تخطى فيها الأرجنتيني دييغو شفارتسمان والبلغاري العنيد غريغور ديميتروف.

