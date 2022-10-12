دجوكوفيتش مطالب بحل الأمور مع الحكومة الأسترالية

وتم ترحيل دجوكوفيتش غير الملقح من قبل السلطات الأسترالية قبيل انطلاق بطولة أستراليا مطلع العام الحالي بعد معركة قانونية بشأن وضع التأشيرة، أدت إلى حظر الصربي من دخول البلاد لفترة ثلاث سنوات.

غير أن حكومة يسار الوسط تعتبر انه بالإمكان ازالة الحظر بسبب اختلافها في الرأي مع الائتلاف المحافظ في السلطة عندما تم ترحيل الصربي من أستراليا، ولكن من دون أن تمنح أي مؤشر إلى ما إذا كانت ستفكر في ذلك.

وأكد تايلي الذي التقى بدجوكوفيتش خلال منافسات كأس لايفر للفرق أن الصربي يريد المشاركة مجدداً في أولى بطولات الغراند سلام في كانون الثاني/يناير المقبل في ملبورن.

وقال لصحيفة "ذي إيدج" خلال الافتتاح الرسمي للبطولة "ما نقوله في هذه المرحلة هو أن نوفاك والحكومة الفيدرالية بحاجة إلى حل الموقف. وبعد ذلك سنتبع أي تعليمات".

وأضاف "لقد أمضيت بعض الوقت مع نوفاك في كأس لايفر. تحدثنا بشكل عام. قال بشكل واضح إنه يحب العودة إلى أستراليا لكنه يعلم أن القرار النهائي سيكون للحكومة الفيدرالية".

وأردف "لقد قبل هذا الموقف. إنها مسألة خاصة بينهما".

وضمن السياق ذاته، قالت السياسية المعارضة كارين أندروز والتي كانت تشغل منصب وزيرة الشؤون الداخلية عندما تم ترحيل دجوكوفيتش لإذاعة "آيه بي سي" إنه لا ينبغي أن يعامل معاملة خاصة.

وأضافت "ستكون صفعة على الوجه لأولئك الأشخاص في أستراليا الذين فعلوا الشيء الصحيح، وتم تطعيمهم، وفعلوا كل ما يحتاجون إليه إذا سُمح لنوفاك دجوكوفيتش فجأة بالعودة إلى البلاد لمجرد أنه من اللاعبين المصنفين في أعلى المراكز ".

في المقابل، أكد تايلي أنه لا يتوقع فرض أي قيود على اللاعبين من الدول المتورطة في الصراع الروسي-الأوكراني، بخلاف قرار المسؤولين عن بطولة ويمبلدون البريطانية هذا العام الذي حال دون مشاركتهم.

وقال "في هذه المرحلة، سيكون الروس والبيلاروس مؤهلين للعب في بطولة أستراليا المفتوحة".

وتابع "الاختلاف الوحيد هو أنهم لا يستطيعون تمثيل روسيا، ولا يمكنهم تمثيل علم روسيا، ولا حتّى المشاركة في أي نشاط مثل نشيد روسيا وعليهم اللعب تحت علم محايد".