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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

دجوكوفيتش إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

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بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة السبت بتخطيه البلغاري غريغور ديميتروف بثلاث مجموعات نظيفة 7-6، 6-3، 6-4.

Reuters

ويواجه الأسترالي أليكس دي مينور لمكان في ربع النهائي الاثنين. 

ويطمح النجم الصربي إلى الفوز بلقبه الـ 22 في البطولات الكبرى "غراند سلام" ويبدو أقرب من أي وقت مضى لتحقيق هدفه بمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم خصمه اللدود الإسباني رافايل نادال الذي ودّع البطولة من الدور الثاني. 

واحتاج دجوكوفيتش لـ 77 دقيقة من أجل حسم المجموعة الأولى. وقال بعد نهاية المباراة "كل نقطة وكل مباراة مهمة". 

وتابع "من الواضح، لم أكن أعرف كيف سأشعر جسديًا، كان الأمر يتجه صعودًا وهبوطًا.لقد كانت معركة مذهلة، ثلاث مجموعات على مدى ثلاث ساعات. لنرتاح ونستعد للمباراة التالية". 


 

نوفاك دجوكوفيتش غريغور ديميتروف بطولة استراليا المفتوحة
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