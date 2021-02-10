دجوكوفيتش إلى الدور الثالث بشق الأنفس

اضطر الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب إلى خوض أربع مجموعات وشوطين فاصلين لبلوغ الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، بالفوز على الأميركي فرانسيس تيافو 6-3 و6-7 (3-7) و7-6 (7-2) و6-3.

واحتاج الصربي، الساعي إلى تتويج تاسع في أستراليا والثامن عشر في الغراند سلام، إلى ثلاث ساعات ونصف لكي يتجاوز عقبة تيافو ويحسم مواجهته الأولى على الإطلاق مع الأميركي البالغ 23 عاما والمصنف 64 عالميا.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل أحد الأميركيين رايلي أوبيلكا أو تايلور فريتس.