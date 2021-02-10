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كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™
بطولة استراليا المفتوحة

دجوكوفيتش إلى الدور الثالث بشق الأنفس

حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة يعبر إلى الدور الثالث بشق الأنفس.

AFP

اضطر الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب إلى خوض أربع مجموعات وشوطين فاصلين لبلوغ الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، بالفوز على الأميركي فرانسيس تيافو 6-3 و6-7 (3-7) و7-6 (7-2) و6-3.

واحتاج الصربي، الساعي إلى تتويج تاسع في أستراليا والثامن عشر في الغراند سلام، إلى ثلاث ساعات ونصف لكي يتجاوز عقبة تيافو ويحسم مواجهته الأولى على الإطلاق مع الأميركي البالغ 23 عاما والمصنف 64 عالميا.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل أحد الأميركيين رايلي أوبيلكا أو تايلور فريتس.                                    

غراند سلام نوفاك دجوكوفيتش بطولة استراليا المفتوحة
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