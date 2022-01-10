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بطولة استراليا المفتوحة

دجوكوفيتش: "أريد البقاء ومحاولة المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة"

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أعلن النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في حسابه الرسمي على تويتر رغبته في البقاء ومحاولة المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى.

AFP

وبعد ساعات من فوز دجوكوفيتش بقضية عدم ترحيله من أستراليا قرّر المصنّف الأول عالمياً تجاوز ما مرّ به وخوض البطولة.

وغرّد دجوكوفيتش: "أريد البقاء ومحاولة المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة".

وأنهى صباح اليوم الإثنين القاضي أنتوني كيلي فجأة أيامًا من الجدل القانوني، بعد أن أسقطت الدولة قرارها بإلغاء تأشيرة الصربي.

وسافر دجوكوفيتش إلى أستراليا الأربعاء الفائت للدفاع عن لقبه كاشفًا أنّه حصل على إعفاء طبي من منظمي البطولة.

لكن فور وصوله ليل الأربعاء الخميس، رفضت السلطات السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفائه لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19 ليتم نقله إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

 

بطولة أستراليا المفتوحة نوفاك دجوكوفيتش
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