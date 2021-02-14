خروج تييم على يد ديميتروف وعبور زفيريف

واحتاج البلغاري إلى ساعتين فقط للتغلب على تييم بطل فلاشينغ ميدوز الأميركية ووصيف بطولة أستراليا العام الماضي الذي بدا متعباً جراء خوضه مباراة ماراتونية في الدور السابق لتخطي عقبة الأسترالي نيك كيريوس في مباراة تخلف فيها بمجموعتين نظيفتين قبل أن يفوز بثلاث توالياً ويحسم النتيجة في صالحه.

وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها ديميتروف الدور ربع النهائي علماً بأن أفضل نتيجة له كانت بلوغ نصف النهائي عام 2017 عندما خسر مباراة مشهودة أمام الإسباني رافايل نادال.

وقال ديميتروف "شعوري رائع. في كل موسم تخوض مباراة تشعر فيها بان جميع الأمور تسير في صالحك وهذا ما حصل اليوم".

وأضاف "قمت بما يتعين علي القيام به أمام منافسي لا سيما من ناحية التركيز العالي. دومينيك لاعب استثنائي".

استهل تييم المباراة بقوة بتقدمه 3-1 لكن ديميتروف رد التحية بكسر ارسال منافسه مرتين في الشوطين الخامس والسابع لحسم المجموعة الأولى في صالحه 6-4.

وبعد أن فاز بالثانية بالنتيجة ذاتها، حسم الأخيرة بسرعة كبيرة 6-0 في مدى 21 دقيقة.

ويلتقي ديميتروف في ربع النهائي مع الروسي أصلان كاراتسيف المتأهل من التصفيات والذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الكندي فيليكس اوجيه الياسيم بخمس مجموعات 3-6 و1-6 و6-3 و6-3 و6-4 في باكورة مشاركاته في بطولة أستراليا.

وبات كاراتسيف أول لاعب منذ 25 عاماً يبلغ ربع النهائي في أول مشاركة له في البطولة الأسترالية.

من جهته تأهل الألماني ألكسندر زفيريف بتخطيه الصربي دوسان لايوفيتش في الدور الرابع بثلاث مجموعات نظيفة 6-4 و7-6 و6-3.

واحتاج المصنف السادس لتخطي منافسه المصنف 23 إلى ساعتان و21 دقيقة