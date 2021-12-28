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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

تيم يعلن انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة

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أعلن النمساوي دومينيك تيم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب المقرر انطلاقها في 17 كانون الثاني/يناير المقبل من أجل تحسين لياقته البدنية بعد إصابة في المعصم.

AFP

وقال تيم في حسابيه على "تويتر" و"إنستغرام": "بعد إجازات قصيرة، فكرت أنا وفريقي في الأمور وقررت إجراء بعض التغييرات على جدول أعمالي في بداية العام. سأبدأ الموسم في دورة قرطبة المفتوحة في الأرجنتين في نهاية شهر كانون الثاني/يناير، وبالتالي لن ألعب في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام في ملبورن".

وعانى تيم البالغ من العمر 28 عامًا والخامس عشر عالميًا حاليًا في الأشهر الستة الأخيرة بسبب إصابته في معصم يده. أعلن الأسبوع الماضي انسحابه من دورة أبوظبي الاستعراضية وكأس رابطة اللاعبين المحترفين "إيه تي بي" في سيدني التي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل.

لكن الفائز ببطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، عام 2020 قال الثلاثاء إن معصمه "في أفضل حالة" وإنه يتدرب "بشكل طبيعي وبكثافة جيدة جدًا".

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