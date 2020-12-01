ترتيبات تنظيم بطولة أستراليا تشارف على النهاية

وقال الرئيس التنفيذي للبطولة كريغ تايلي إن تفاصيل البطولة التي كان موعد انطلاقها في 18 كانون الثاني/يناير محط تكهنات، يجب أن تحسم "قريبا جدا".

غرّد تايلي "نحن واثقون من أننا سنكون في وضع يسمح لنا بحسم التفاصيل الاخيرة لبطولة أستراليا المفتوحة 2021 في وقت قريب جداً".

وتابع "كل شيء يتطلب موافقة حكومة (ولاية) فيكتوريا قبل تأكيد ذلك".

وتأتي تغريدات تايلي بعدما نقلت عنه صحيفة "هيرالد-صن" في ملبورن أن إلغاء البطولة بسبب تجمع قادة الأعمال لا يزال خياراً. كما توقعت الصحيفة إلغاء كأس رابطة المحترفين "ايه تي بي" في نسختها الأولى في كانون الثاني/يناير.

وقال وزير الرياضة في فيكتوريا الاسبوع الماضي انه يتوقع تأجيل البطولة من اسبوع الى اثنين.

ويتوقف مصير البطولة على الوقت الذي ستسمح فيه حكومة الولاية للاعبين بالوصول، وعما اذا كان بمقدورهم التدرب خلال الحجر الصحي الالزامية لمدة 14 يوما".

وكان تايلي طالب اللاعبين أولا بالقدوم إلى أستراليا في منتصف كانون الأول/ديسمبر، كي يتاح لهم الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوماً قبل بدء الدورات التحضيرية لملبورن.

لكن هكذا خطة شكّك بحصولها دان أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، خصوصا بعد خروج ملبورن أخيرا من فترة إغلاق لعدة أشهر أملا في القضاء على موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير إلى رغبة أندروز بوصول اللاعبين مطلع كانون الثاني/يناير، ما يجعل اقامة كأس رابطة المحترفين "ايه تي بي" مستحيلة بالاضافة إلى باقي الدورات الإعدادية لبطولة أستراليا.