تأهل قيصري لفيدرر في فوزه الـ 100 على أرض ملبورن

وخاض فيدرر مباراة غاية في الصعوبة استمرت لـ4 ساعات و3 دقائق انتهت بثلاث مجموعات لاثنتين 4-6 و7-6 (7-2) و6-4 و4-6 و7-6 (10-8).

وحقق فيدرر (38 عاماً) فوزه الـ100 في البطولة المتوّج بلقبها ست مرات، ليبقي على آماله بتعزيز رقمه القياسي وإحراز البطولة الكبرى الحادية والعشرين في مسيرته.

كما أصبح الأسطورة السويسرية أول لاعب يبلغ حاجز الفوز المئوي في بطولتين مختلفتين في الـ"غراند سلام" بعد الوصول إلى هذا الرقم أيضاً العام الماضي في ويمبلدون.

وقال فيدرر بعد حسم المواجهة بصعوبة بالغة "أشكر الله أنها كانت سوبر تاي بريك. لعب جون جيداً. كنت جاهزاً لتبرير نفسي في المؤتمر الصحفي، لكن في النهاية صمدت وقلبت النتيجة. يا لها من مباراة".

وتابع المصنف ثالثاً عالمياً: "حاولت الاستفادة من إرساله. إرساله ليس مصدر القوة له كما الشبان أصحاب البنية الطويلة. لكنه نجح في إبقائي في الخلف وصعّب الأمور عليّ كثيراً".

وكان فيدرر قد خسر أمام ميلمان، المصنف 47، في مواجهتهما الوحيدة في البطولات الكبرى في ثمن نهائي فلاشينغ ميدوز 2018.

وعن انقسام الجمهور بينه وبين اللاعب المحلي ميلمان، قال مازحاً "لن أعتبر الأمور شخصية. يستحق كل التشجيع، هو مقاتل كبير".

وارتكب فيدرر 82 خطأ مباشراً بينها 48 على ضرباته اليمينية، وسيلتقي في الدور الرابع المجري مارتون فوتشوفيتش غير المصنف والفائز على الأميركي تومي بول بثلاث مجموعات.