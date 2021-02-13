تأهل صعب للماتادور نادال

وأقيمت مباريات السبت بغياب الجماهير بعد قرار السلطات المحلية إكمال البطولة دون متفرجين لخمسة أيام على الأقل، بسبب تدابير الاغلاق الجديدة في ملبورن خشية من تفشي فيروس كورونا.

وتفوق نادال على المصنف 69 عالميًا 7-5، 6-2 و7-5 ليبقي على آماله في تحقيق لقب ثان في استراليا بعد 2009 سيسمح له بالانفراد بالرقم القياسي لبطولات الغراند سلام (21) متفوقًا على السويسري روجيه فيدرر الغائب عن المنافسات.

ولم يظهر الماتادور أي معاناة جسدية بعد آلام في أسفل الظهر تعرّض لها على مدى أسبوعين.

ويلتقي نادال في الدور الرابع مع الإيطالي فابيو فونييني (17) الفائز على الأسترالي أليكس دي مينور (23) 6-4، 6-3 و6-4.

وقال نادال (34 عامًا) بعد الفوز على الملعب الرئيس "رود ليفر أرينا" "لم أستفد من الفرص التي أتيحت امامي في بداية كل مجموعة ...أنت تلعب امام أفضل اللاعبين في العالم لذا من الطبيعي أن تعاني قليلاً".

وعن غياب الجماهير أضاف "إنه شعور مختلف الآن، لا أحد يريد ذلك ولكنه ليس الوقت لننسى الوضع الذي نواجهه في العالم. أستراليا كانت من أفضل البلدان في العالم (في مواجهة الوباء) لذا كل الاحترام لما يقومون به ونأمل عودة الجماهير".

أما عن المواجهة المقبلة امام فونييني "لعبنا مرات عدة وتغلب عليّ أحيانًا، يجب أن أواصل التحسن ولن تتوقع مباراة سهلة في الدور الرابع".

وسبق أن التقى نادال وفونييني في 16 مناسبة كان الفوز من نصيب الإسباني 12 مرة مقابل أربعة لخصمه.