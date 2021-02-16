تأهل "تاريخي" لكاراتسيف في بطولة أستراليا

وصعد كاراتسيف، المصنف 114 عالمياً إلى الدور نصف النهائي بفوزه على "المصاب" البلغاري غريغور ديميتروف 2-6 و6-4 و6-1 و6-2 في ربع النهائي الثلاثاء.

وبات كاراتسيف (27 عاماً) أول لاعب في العهد الحديث يتأهل إلى المربع الذهبي لإحدى البطولات الكبرى في مشاركته الأولى ضمن القرعة الرئيسية.

وهو أيضاً أول لاعب مع أقل تصنيف يشارك في ملبورن منذ 30 عاماً.

ويواجه الروسي في نصف النهائي الفائز بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول والألماني ألكسندر زفيريف.

قال كاراتسيف معبراً عن شعوره وكأنه لا يصدق ما حصل: "أنّه شعور مذهل، أول غراند سلام، أول نصف نهائي، الأمر لا يصدق".

وتابع بعد هذا التأهل "التاريخي": "كان من الصعب عليّ في البداية أن أسيطر على أعصابي، ولكن حاولت إيجاد الأسلوب المناسب للعب".

وبات كاراتسيف ثاني لاعب فقط يتأهل من التصفيات يصل إلى نصف نهائي أستراليا منذ صاحب الأرض بوب جيلتينان في عام 1977، والأقل تصنيفاً (114) في هذا الدور أيضاً منذ الكرواتي غوران إيفانيشيفيتش في ويمبلدون عام 2001، عندما كان يحتل المركز 125 عالمياً.

واستغل كاراتسيف إصابة في أسفل الظهر تعرض لها ديميتروف المصنف (18) في المجموعة الثالثة للفوز بالمباراة.

طلب ديميتروف استراحة طبية لمعالجة الأوجاع وقد سُمع وهو يقول إنّه يعاني من "تشنجات"، وبرغم عودته إلى الملعب إلا أنه صارع لإرسال الكرة وعانى لرد ضربات منافسه.

ولم يفز كاراتسيف، قبل بطولة أستراليا، سوى بثلاث مباريات على الملعب الرئيسي منذ بداية مسيرته.

وخاض الروسي التصفيات المؤهلة لهذه البطولة والتي اقيمت بشكل استثنائي في الدوحة في منتصف كانون الثاني/يناير 2021، من أجل أن يشارك في ملبورن.