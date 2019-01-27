بطولة استراليا المفتوحة: لقب زوجي الرجال للفرنسيين ماهو وهيربير

وبتتويجهما اليوم في ملبورن، أكمل ماهو (37 عاما) وهيربير (27 عاما) مجموعتهما من الألقاب في البطولات الأربع الكبرى بعد أن نجحا سابقا في فلاشينغ ميدوز الأميركية (2015) وويمبلدون الإنكليزية (2016) ورولان غاروس الفرنسية (2018).

وبات الفرنسيان ثامن زوجي يحرز الألقاب الأربعة في كل الأوقات، والرابع بعد اعتماد نظام الاحتراف إذ سبقهما الى ذلك الاستراليان تود وودبريدج ومارك وودفورد، الهولنديان ياكو ايلتينغ وبول هارهويس، والتوأمان الأميركيان بوب ومايك براين.

وبدأت شراكة الفرنسيين عام 2015، وبلغا النهائي في ملبورن، وذكر هيربير شريكه بالواقعة بعد الفوز "ماذا أقول نيكو؟ كل شيء بدأ هنا في 2015. أول دورة لنا معا وبلغنا المباراة النهائية. لم نكن نعلم حينها أننا سنخوض (هنا) نهائيا آخر، وها نحن الآن فزنا بالألقاب الأربعة".

ورد ماهو "أحبك مثل أخي، وآمل بأن نستطيع اللعب معا سنوات أخرى".

وكان الفرنسيان بلغا نهائي بطولة الماسترز الختامية لموسم 2018 دون أن ينجحا في احراز لقبها حيث سقطا أمام الأميركيين مايك براين وجاك سوك 7-5 و1-6 و11-13.